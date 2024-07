I migliori notebook MSI in OFFERTA per i Prime Day 2024 (fino a oltre il 40%)

Quando si tratta di Prime Day e di giornate eccezionali su Amazon il marchio MSI è sempre in prima fila. Anche in questa occasione sono in sconto diversi notebook da gaming e non solo con risparmi che possono superare anche il 40%. Non perdiamo altro tempo e vediamo subito le proposte.

Partiamo con MSI Cyborg 15 dotato di Intel Ultra i7, RTX 4060, SSD 1TB e 16GB di RAM DDR5 a 1199 euro invece di 1599.

Passiamo a MSI Cyborg 15 A con Intel i7, RTX 4050, 1TB SSD e RAM 16GB DDR5 a 999 euro invece di 1099

Ecco invece MSI Katana 15 B12UDXK-1488XIT con Intel i7, RTX 3050, 16GB RAM DDR4 e SSD 512GB a 799 euro invece di 899

MSI Thin GF63 è dotato invece di Intel i5, RTX 3050, 16GB di RAM DDR4 e SSD 512GS ed è disponibile a 699 euro invece di 849

Adesso passiamo ai notebook pensati più per il lavoro con MSI Prestige 13Evo con i7, 16GB RAM DDR5 e SSD 1TB disponibile a 899 euro invece di 999

Ottimo anche il MSI Prestige 14Evo con i7, 1TB SSD, 16GB RAM DDR4 a 719 euro invece di 999

Risparmio da non sottovalutare su MSI Modern 14 dotato di Intel i7, 16GB RAM DDR4 e SSD 512GB a 599 euro invece di 699

MSI Modern 15 con i5, 8GB di RAM DDR4 e SSD 512GB è invece disponibile a soli 419 euro invece di 599

Chiudiamo questa lunghissima selezione con un altro risparmio enorme: MSI Modern 14 con i3, 8GB di RAM DDR4 e SSD 512GB a soli 379 euro invece di 499.

Ricordiamo che per usufruire delle offerte, valide fino alle 23.59 di domani, devi essere iscritto ad Amazon Prime. Riscatta la tua prova gratuita di 30 giorni qui.