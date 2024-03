I milionari next-generation: Borroe Finance, Worldcoin e Polygon le migliori scommesse

Le principali società DeFi hanno recentemente cercato di esplorare nuovi orizzonti e di espandere le loro attuali capacità. Ad esempio, Worldcoin (WLD) sta finanziando nuovi progetti mentre gli sviluppatori di Polygon (MATIC) stanno ricercando modi per migliorare. D’altra parte, gli esperti scommettono su Borroe Finance ($ROE) per decentralizzare la raccolta fondi sul web3 e offrire un ROI massiccio ai primi investitori. Continua a leggere per scoprire cosa pensano gli esperti di questi token.

$ROE prevede di fornire un ROI a tre cifre agli investitori iniziali nel 2024

Gli investitori redditizi in criptovalute si mantengono all’avanguardia trovando nuovi progetti con un’elevata utilità e accumulando i loro token prima che diventino popolari. È interessante notare che alcuni investitori hanno adottato questa strategia con Borroe Finance e hanno raccolto oltre 3 milioni di dollari per la piattaforma. Per capire il contesto, Borroe Finance è un nuovo mercato di raccolta fondi alimentato dall’intelligenza artificiale che permette alle imprese web3 di ottenere prestiti lampo vendendo i guadagni futuri con uno sconto.

Attualmente, $ROE si trova nella quarta fase di prevendita e il token viene venduto a 0,019 $. Dopo la conclusione di tutte le fasi di prevendita, $ROE sarà quotato sui migliori exchange di criptovalute e scambiato a 0,040 $. Secondo gli analisti di criptovalute, questo movimento rialzista del prezzo di $ROE garantirà un enorme ROI del 110,5% ai primi investitori nel 2024. Inoltre, gli esperti prevedono che $ROE registrerà un’adozione regolare del mercato e sarà scambiata a 0,190 $ entro la fine dell’anno.

La Worldcoin Foundation annuncia i beneficiari inaugurali del CGP

Il 9 febbraio, la Worldcoin Foundation ha rivelato i primi beneficiari del suo Community Grants Program (CGP Wave0). Secondo l’annuncio, quasi 800.000 token Worldcoin saranno assegnati a 28 nuovi progetti DeFi in Belgio, Repubblica Ceca, Canada, Corea del Sud, Sudafrica, Turchia e Uruguay. Inoltre, la Worldcoin Foundation ha annunciato che la CGP Wave1 è in arrivo.

Nonostante queste notizie positive sull’ecosistema, WLD ha oscillato nell’ultima settimana di febbraio. Il 22 febbraio, WLD è stata scambiata a 7,91 $. Una settimana dopo, WLD ha perso un trascurabile 0,01% e ha scambiato a 7,79 $. Secondo gli analisti di criptovalute, è probabile che WLD registri una forte impennata dei prezzi e raggiunga 10,61 $ nelle prossime settimane. L’halving di Bitcoin avverrà ad aprile e gli esperti prevedono che i principali altcoin come WLD saranno rialzisti durante questo periodo.

Gli sviluppatori di MATIC si recano all’ETH Denver 2024

Il 28 febbraio, Dabl.Club (una piattaforma full-stack per gli sviluppatori di blockchain Polygon) ha annunciato che ospiterà un evento collaterale alla ETH Denver Blockchain Conference, attualmente in corso in Colorado. Secondo Dabl.Club, questo summit rivelerà informazioni esclusive sui cambiamenti dell’ecosistema Polygon. Inoltre, i partecipanti potranno gustare tacos gratuiti e vincere fantastici gadget durante l’evento.

A seguito dell’entusiasmo per l’ecosistema Polygon, MATIC ha registrato un’impennata dei prezzi alla fine di febbraio. Il 22 febbraio MATIC è stata scambiata a 0,9508 $. Sette giorni dopo, MATIC ha guadagnato il 9,29% e ha scambiato a 1,0440 $. Le principali criptovalute sono destinate a salire nelle prossime settimane a causa dell’imminente halving di BTC ad aprile. Essendo uno dei migliori altcoin del settore delle criptovalute, gli esperti prevedono che MATIC subirà un’impennata e che entro maggio sarà scambiata a 1,8510 $.

