 I piani cloud a vita di Internxt sono in sconto dell'87%
Internxt è una soluzione di cloud storage con in più una suite di strumenti di protezione e privacy online. Ora in super sconto dell'87%.
Internxt è una soluzione di cloud storage con in più una suite di strumenti di protezione e privacy online. Ora in super sconto dell'87%.

La domanda di software affidabili per la protezione dei propri file e documenti continua a crescere, soprattutto tra chi cerca un’alternativa ai servizi tradizionali come Google Drive o Dropbox. Internxt, piattaforma di archiviazione che punta su sicurezza avanzata e privacy totale, è una delle soluzioni più apprezzate.

Grazie alla nuova promozione, i piani a vita sono in sconto fino all’87%: l’acquisto diventa così un investimento unico e duraturo, senza abbonamenti ricorrenti. Ma vediamo nel dettaglio cosa includono le proposte di Internxt.

Piani a vita e crittografia avanzata: cosa offre Internxt

Internxt è una suite pluripremiata che fonda il proprio funzionamento su un’infrastruttura blindata. I file vengono protetti tramite crittografia post-quantica e sistema a conoscenza zero. L’autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore livello di protezione. Solo il proprietario dei dati, e le persone da lui autorizzate, possono accedere ai contenuti archiviati.

La promozione mette a disposizione tre soluzioni lifetime:

  • Essential – 1 TB a 247€ invece di 1.900. Include spazio crittografato, backup del computer, condivisione sicura ed estrazione di una gift card da 100 €. Prossimamente anche versioning dei file;
  • Premium – 3 TB a 377€ invece di 2.900. Aggiunge strumenti avanzati per collaborazione e inviti, oltre a versioning esteso, VPN, antivirus e cleaner. È prevista un’estrazione da 300 €;
  • Ultimate – 5 TB a 507€ invece di 3.900. Offre l’intera suite di funzionalità, con supporto a CLI, WebDav, NAS e Rclone. In questo caso la promo comprende un’estrazione da 1.000 € e una serie di nuovi servizi in arrivo, come Mail.

Ogni pacchetto di Internxt include opzioni come backup automatici e condivisione protetta. Le nuove funzionalità che verranno introdotte saranno accessibili senza costi aggiuntivi, grazie alla formula lifetime.

Internxt affianca alla promo una garanzia di rimborso di 30 giorni e supporto clienti Premium. Una proposta che punta a chi desidera una soluzione definitiva, sicura e senza abbonamenti. Per approfittarne basta andare sulsito ufficiale e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 dic 2025

12 dic 2025
