I piani cloud a vita di Internxt sono in sconto dell'87%

La domanda di software affidabili per la protezione dei propri file e documenti continua a crescere, soprattutto tra chi cerca un’alternativa ai servizi tradizionali come Google Drive o Dropbox. Internxt, piattaforma di archiviazione che punta su sicurezza avanzata e privacy totale, è una delle soluzioni più apprezzate.

Grazie alla nuova promozione, i piani a vita sono in sconto fino all’87%: l’acquisto diventa così un investimento unico e duraturo, senza abbonamenti ricorrenti. Ma vediamo nel dettaglio cosa includono le proposte di Internxt.

Piani a vita e crittografia avanzata: cosa offre Internxt

Internxt è una suite pluripremiata che fonda il proprio funzionamento su un’infrastruttura blindata. I file vengono protetti tramite crittografia post-quantica e sistema a conoscenza zero. L’autenticazione a due fattori aggiunge un ulteriore livello di protezione. Solo il proprietario dei dati, e le persone da lui autorizzate, possono accedere ai contenuti archiviati.

La promozione mette a disposizione tre soluzioni lifetime:

Essential – 1 TB a 247€ invece di 1.900 . Include spazio crittografato, backup del computer, condivisione sicura ed estrazione di una gift card da 100 €. Prossimamente anche versioning dei file;

a . Include spazio crittografato, backup del computer, condivisione sicura ed estrazione di una gift card da 100 €. Prossimamente anche versioning dei file; Premium – 3 TB a 377€ invece di 2.900 . Aggiunge strumenti avanzati per collaborazione e inviti, oltre a versioning esteso, VPN, antivirus e cleaner. È prevista un’estrazione da 300 €;

a . Aggiunge strumenti avanzati per collaborazione e inviti, oltre a versioning esteso, VPN, antivirus e cleaner. È prevista un’estrazione da 300 €; Ultimate – 5 TB a 507€ invece di 3.900. Offre l’intera suite di funzionalità, con supporto a CLI, WebDav, NAS e Rclone. In questo caso la promo comprende un’estrazione da 1.000 € e una serie di nuovi servizi in arrivo, come Mail.

Ogni pacchetto di Internxt include opzioni come backup automatici e condivisione protetta. Le nuove funzionalità che verranno introdotte saranno accessibili senza costi aggiuntivi, grazie alla formula lifetime.

Internxt affianca alla promo una garanzia di rimborso di 30 giorni e supporto clienti Premium. Una proposta che punta a chi desidera una soluzione definitiva, sicura e senza abbonamenti. Per approfittarne basta andare sulsito ufficiale e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.