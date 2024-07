Hostinger: I piani Hosting WordPress più convenienti sono qui

Se stai cercando una soluzione di hosting affidabile e conveniente per il tuo sito WordPress, Hostinger ha tutto quello di cui hai bisogno. Con sconti fino al 75%, un website builder incluso e una serie di servizi gratuiti, Hostinger si distingue come una scelta eccellente per chi vuole avviare o migliorare la propria presenza online.

Offerte e funzionalità principali

Dominio gratuito: registra un nome di dominio senza costi aggiuntivi.

registra un nome di dominio senza costi aggiuntivi. Migrazione gratuita del sito: trasferisci il tuo sito web senza complicazioni grazie al servizio di migrazione automatica e gratuita.

trasferisci il tuo sito web senza complicazioni grazie al servizio di migrazione automatica e gratuita. Assistenza clienti 24/7: un team dedicato è sempre disponibile per risolvere qualsiasi problema.

un team dedicato è sempre disponibile per risolvere qualsiasi problema. Garanzia soddisfatti o rimborsati in 30 giorni: prova il servizio senza rischi.

Hostinger offre diversi piani di hosting con sconti significativi e funzionalità avanzate, tra cui opzioni ideali per siti web personali a partire da 2,99 €/mese, piani Business con maggiore potenza e backup giornalieri a 3,99 €/mese, e piani Cloud Startup ottimizzati per prestazioni elevate a 7,99 €/mese.

Data center globali

Hostinger offre server localizzati in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Francia, India, Singapore, Indonesia, Brasile, Lituania e Paesi Bassi, garantendo prestazioni ottimali e tempi di caricamento rapidi per il tuo sito web, indipendentemente dalla tua posizione geografica.

Assistenza clienti 24/7

Il team di supporto di Hostinger è sempre pronto ad aiutarti tramite chat online, video, guide passo per passo e tutorial approfonditi. Gli utenti lodano l’assistenza clienti per essere istantanea, paziente e molto pratica.

Funzionalità di sicurezza avanzate

Certificati SSL illimitati: Crittografano il traffico del tuo sito web.

Crittografano il traffico del tuo sito web. Protezione DDoS: Nameserver protetti da Cloudflare.

Nameserver protetti da Cloudflare. Backup automatici: Proteggi i tuoi file con backup regolari.

Proteggi i tuoi file con backup regolari. Garanzia di uptime del 99,9%: Assicurati che il tuo sito web sia sempre online.

Migrazione gratuita del sito

Trasferire il tuo sito web a Hostinger è semplice e gratuito grazie alla migrazione automatica che garantisce un trasferimento entro 24 ore, con il supporto degli agenti in ogni fase del percorso.

Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.