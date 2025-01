I requisiti dei repository Arch Linux richiedono il supporto a x86_64

È stato da poco scoperto che Arch Linux User Repository, i repository proprietari di Linux, contengono un mandato rigoroso per quanto riguarda le piattaforme e i pacchetti. Nello specifico, viene richiesto che tutti i pacchetti pubblicati nel repository vengano compilati per x86_64, vietando di fatto software sviluppato solamente per ARM.

Arch Linux obbliga a compilare il software per x86_64 nei suoi repository

Poiché Arch Linux ha iniziato a supportare ufficialmente solo la piattaforma x86_64, attraverso i processori Intel e AMD, aprendo successivamente le porte anche ad ARM, la comunità ha deciso di emanare un mandato per assicurare la compatibilità con tutti i sistemi ed evitare che sia presente software compilato solamente per uno di questi. In caso contrario, infatti, gli sviluppatori non possono pubblicare sul repository.

Si tratta di qualcosa che è diventato evidente con l’arrivo di software open source destinato a piattaforme ARM, come Apple Silicon e Qualcomm Snapdragon X1, insieme a server ARM e progetti che supportano l’emulazione x86_64 su tali piattaforme.

Già a novembre, nonostante non fossero ancora chiare le linee guida in merito alla questione, era stata disposta l’eliminazione di un pacchetto denominato “uboot-cm3588-nas” per U-Boot, destinato a un particolare dispositivo NAS, sviluppato solo per ARM64. Ovviamente, il motivo trainante rimane Arch Linux e il suo essere principalmente una distribuzione Linux per piattaforme x86. Lo stesso è successo per Fex-Emu, un popolare emulatore che consentiva l’esecuzione di software e giochi x86_64 su piattaforme AArch64 e ARM64, esattamente come accade con software similari tra cui Wine e Proton. Gli sviluppatori, avendo riconosciuto di essersi trovati rimossi il loro emulatore perché non compilato anche per sistemi x86, hanno deciso di eliminare il supporto per la distribuzione Arch.

Naturalmente, le cose potranno cambiare se un giorno la comunità che gestisce la distribuzione deciderà di cambiare le politiche in merito. Tuttavia, le regole rimangono tuttora abbastanza rigide.