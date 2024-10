I rischi dei criminali informatici nello sfruttare i tuoi dati

Negli ultimi anni, il furto di dati personali è diventato una delle principali minacce del web. Hacker e criminali informatici sfruttano informazioni raccolte da broker di dati per frodi finanziarie, furto d’identità e altre attività illegali. Ogni volta che i tuoi dati vengono esposti, corri il rischio che vengano utilizzati senza il tuo consenso. Incogni emerge come una delle soluzioni più avanzate per proteggere la tua privacy, permettendoti di riprendere il controllo sulle tue informazioni personali online.

Come Incogni protegge dai criminali informatici

Utilizzando Incogni, le persone ottengono un concreto miglioramento della loro privacy, riducendo le probabilità di diventare vittime di crimini informatici e recuperando il controllo sulle proprie informazioni personali. Dunque, è una soluzione innovativa ed efficace per affrontare le sfide della privacy online, dal momento che mette a disposizione una protezione continua e automatizzata contro l’uso improprio dei dati da parte di terze parti.

Ma quali sono le sue funzionalità? In primis invia richieste di rimozione dirette ai broker di dati, eliminando le informazioni personali dai loro database. Questo processo riduce significativamente il rischio di esposizione dei dati e di abuso da parte di terzi. Il servizio monitora costantemente i broker di dati per verificare se nuovi soggetti entrano in possesso delle tue informazioni. Ogni volta che i tuoi dati vengono individuati, Incogni agisce automaticamente per richiederne la cancellazione.

Il processo di gestione dei dati personali è reso più semplice. Non devi affrontare manualmente l’interazione con decine di broker: Incogni lo fa per te, semplificando l’intero iter e tenendoti informato sugli sviluppi. Questo tool offre una copertura globale, monitorando un ampio spettro di broker di dati internazionali. Questo assicura una protezione completa indipendentemente dalla posizione geografica dei soggetti che detengono le tue informazioni.

A livello di piani, Incogni mette a disposizione proposte individuali o per familiari e amici nel caso di più utenti da proteggere. I prezzi partono da 7,49$ al mese per il piano annuale.

