I Samsung Galaxy S24 stanno vendendo meglio dei predecessori

Stando a quanto emerso dalla più recente analisi di mercato di Counterpoint, i nuovi Samsung Galaxy S24 che sono stati annunciati e lanciati sul mercato a inizio anno stanno riscuotendo un grandissimo successo, molto più dei predecessori.

Samsung Galaxy S24: vendite superiori dell’8% a livello globale

Infatti, nelle prime tre settimane di disponibilità, vale a dire tra il 28 gennaio e il 17 febbraio, i nuovi top di gamma di casa Samsung sono riusciti a vendere l’8% in più a livello globale rispetto alla generazione precedente in un periodo di tempo analogo.

Più precisamente, i Samsung Galaxy S24 sono andati particolarmente bene in patria con un incremento del 22% su base annua, ma anche in Europa con un incremento del 28% grazie in special modo a Regno Unito, Germania e Francia, e negli Stati Uniti dove hanno registrato un incremento del 14%, il che costituisce un punto d’arrivo molto importante, visto e considerando che il territorio a “stelle e strisce” è solitamente dominato dagli iPhone di Apple.

Lo smartphone più apprezzato della nuova serie è il Galaxy S24 Ultra con oltre il 52% delle vendite, con feature innovative quali intelligenza artificiale on-device, traduzione in tempo reale per le telefonate e prestazioni della fotocamera migliorate. A seguire c’è il Galaxy S24 con il 27% delle vendite e poi il Galaxy S24 Plus con il 21%. È bene tenere presente che solitamente in partenza il modello più costoso, dunque l’Ultra, è quello che attira maggiormente l’attenzione degli utenti, in special modo da parte di chi si ritrova ad acquistare uno smartphone della sudcoreana per la prima volta in assoluto.