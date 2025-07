I Samsung Galaxy S25 portano lo Snapdragon 8 Elite al successo

Lo Snapdragon 8 Elite è il chip mobile più performante di casa Qualcomm. L’azienda ha inoltre realizzato una versione personalizzata del processore per Samsung, denominata Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Questo chipset è stato utilizzato a livello globale per l’intera gamma Samsung Galaxy S25, dunque su Galaxy S25, S25+, S25 Ultra e Galaxy S25 Edge, che è stata lanciata sul mercato a inizio anno corrente, portandolo letteralmente al successo.

Samsung Galaxy S25: successo indiscusso per il chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Si stima che entro la fine di maggio 2025, Samsung abbia venduto 16,61 milioni di unità dell’intera serie Galaxy S25 in tutto il mondo. Ciò include 4,86 milioni di unità del Galaxy S25, 3,17 milioni di unità dell’S25+, 8,39 milioni di unità dell’S25 Ultra e 190.000 unità del Galaxy S25 Edge. Questi smartphone, come già detto, sono dotati del chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

Da tenere presente che anche altri OEM utilizzano lo Snapdragon 8 Elite sui propri smartphone, ma le loro vendite combinate non hanno ancora toccato i 16,61 milioni. È impressionante che una serie di Samsung abbia superato tutti gli smartphone Android di punta di altri produttori con lo stesso chipset.

Lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy è pertanto il vincitore indiscusso per Qualcomm, che ha spedito più di questi chipset a un singolo produttore rispetto al chipset standard Snapdragon 8 Elite che ha spedito a vari altri produttori.

Samsung è un cliente molto importante per Qualcomm e il fatto che il colosso coreano voglia ora puntare sui chip Exynos proprietari sarà certamente motivo di forte preoccupazione per Qualcomm.