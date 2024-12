I Simpson: guarda lo speciale doppio episodio natalizio in streaming

Per la prima volta nella storia de “I Simpson” è disponibile un doppio episodio tutto dedicato al Natale. Si chiama “I Simpson O C’Mon All Ye Faithful” ed è già disponibile in streaming su Disney+: perfetto per entrare definitivamente nel clima di Natale, ora che ormai ci siamo.

Di cosa parla il doppio episodio di Natale dei Simpson

Questo doppio episodio speciale, pensato per festeggiare il 35esimo anniversario del primo speciale natalizio originale dei Simpson, “Un Natale da Cani“, racconta del mentalista britannico Derren Brown il quale, una volta arrivato a Springfield, si trova costretto ad affrontare delle conseguenze impreviste.

Quando Homer viene ipnotizzato, infatti, crede di essere Babbo Natale scatenando una gioiosa reazione in città. Tutti cominciano a chiedersi allora in cosa credono davvero e ad esplorare il significato intrinseco della parola “miracolo”.

Il doppio episodio include le performance musicali di Patti LaBelle e dei Pentatonix per qualcosa che è destinata già a diventare un grande classico di questa leggendaria serie animata.

