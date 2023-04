I tuoi dati sono al sicuro? Con NordLocker zero rischi ransomware

La minaccia dei ransomware è sempre più concreta e non solo per le aziende.

Questo particolare tipo di “estorsione” rappresenta uno dei pericoli più recenti che sono apparsi online e, per il modo di operare dei cybercriminali, rappresenta un vero e proprio incubo per milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Sfruttando l’assenza di un adeguato backup, attraverso appositi malware, i criminali informatici agiscono andando a crittografare dei file sul computer della vittima. A seguito di tale operazione, viene poi chiesto un riscatto per sbloccare gli stessi.

Un fenomeno a cui gli antivirus possono far fronte solo in parte: il miglior modo per evitare del tutto tali rischi è avere a disposizione un backup al sicuro per ogni evenienza.

Rischio Ransomware? Proteggiti con un backup su NordLocker

Uno spazio cloud trai tanti, come quello offerto da tanti servizi gratuiti o a pagamento, non è sufficiente.

Se questo servizio non è protetto in maniera adeguata, la sicurezza dei dati presenti è a forte rischio, forse anche più rispetto al salvataggio su supporti USB e hard disk.

Non solo, anche scegliendo degli archivi “fisici”, scollegati dalla rete, i rischi sono molteplici:

guasti tecnici

smarrimento

furti

sono eventi tutt’altro che rari.

Dunque, optare per una soluzione come NordLocker, risulta essere la migliore scelta possibile.

Questo servizio cloud, infatti, adotta una soluzione legata alla crittografia end-to-end, capace di garantire la massima sicurezza per quanto concerne i file conservati all’interno.

La possibilità di condividere i dati in totale sicurezza, l’accesso da qualunque luogo e/o piattaforma, così come il supporto prioritario (24 ore su 24, 7 giorni su 7) sono alcuni dei fattori di maggior successo di questa piattaforma.

Non solo: grazie all’attuale promozione, questo è il momento giusto per ottenere NordLocker a un prezzo a dir poco conveniente.

Il piano Business, da 500 GB, è infatti disponibile con il 30% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Ciò si traduce in tutta la protezione di NordLocker per soli 8,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.