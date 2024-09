I tuoi giochi preferiti gratis per 3 mesi con la prova offerta da Apple Arcade

Apple Arcade è la piattaforma streaming di videogiochi ideata da Apple per gli appassionati di gaming di tutto il mondo. Attualmente il servizio offre oltre 200 titoli, con un catalogo in continuo aggiornamento di mese in mese. Per consentire al maggior numero di persone di provare la sua esperienza di gioco, Apple ha istituito una prova gratuita della durata di 3 mesi per chi acquista un suo dispositivo a scelta tra iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. In alternativa è possibile usufruire di un mese di prova gratis se è la prima volta che si prova Apple Arcade o se si sottoscrive l’abbonamento Apple One.

Come funziona la prova gratuita di 3 mesi di Apple Arcade

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade occorre prima di tutto acquistare un nuovo dispositivo Apple tra iPhone, iPad, Mac o una Apple TV. Dopo l’acquisto e la configurazione iniziale, è sufficiente avviare l’app Apple Arcade e selezionare il banner della promozione, pigiando sulla voce Riscatta 3 mesi gratis.

Qualora il banner non dovesse comparire, verifica che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. In caso contrario, procedi con l’aggiornamento e rieffettua l’accesso ad Apple Arcade. Inoltre, è indispensabile non far trascorrere più di 90 giorni dalla configurazione iniziale del device, dato che dopo quella data la promo non è più disponibile.

Per riscattare la tua offerta vai su questa pagina dedicata di Apple Arcade. Ti confermiamo che l’accesso ai giochi è illimitato, non ci sono né annunci pubblicitari da guardare né acquisti in-app da completare per poter portare a termine i propri giochi preferiti.