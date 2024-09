I vantaggi della fibra Vodafone per i videogiocatori

Una tecnologia di ultima generazione, unita a una navigazione ai massimi livelli, fa della fibra Vodafone una delle migliori soluzioni per i videogiocatori del nostro Paese. Stabilità e velocità, due elementi imprescindibili per una connessione realmente efficace, impreziosita dalla qualità del 4K per un gaming ai massimi livelli.

L’offerta flash Internet Unlimited consente di attivare gratuitamente la fibra Vodafone a 23,90 euro al mese (di solito il costo di attivazione iniziale di una nuova offerta è pari a 39,90 euro una tantum). La promozione in corso sul sito ufficiale Vodafone scade domani, venerdì 27 settembre, alle ore 23:59.

Perché i videogiocatori dovrebbero scegliere la fibra Vodafone

Il primo vantaggio è di poter sfruttare Internet alla massima velocità. La fibra garantita da Vodafone raggiunge una velocità in download fino a 2,5 Gigabit al secondo, in base alla copertura della zona in cui si risiede. E in caso di un’eventuale interruzione della linea di casa, si potrà sempre contare su una SIM Dati con 5 Giga al mese, così da poter navigare senza pause da qualunque dispositivo.

L’altra caratteristica chiave è legata alla Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer. Si tratta di un prodotto di ultima generazione, la cui tecnologia consente ai dispositivi collegati alla rete Wi-Fi di rimanere connessi tra loro, mantenendo le performance di navigazione e la stabilità della rete ai massimi livelli.

Puoi attivare la fibra Vodafone tramite questa pagina del sito ufficiale, dove è disponibile la promozione Internet Unlimited. L’offerta, che sconta il servizio fibra a 23,90 euro al mese senza costi di attivazione, sarà valida fino alla mezzanotte del 27 settembre.