IBL Banca, conto con canone gratis e 3,10% d'interessi per 6 mesi

E’ la prima volta che senti parlare diIBL Banca ? Se non ne hai mai sentito parlare prima non preoccuparti perché in questo articolo scopriremo insieme tutti i vantaggi del suo conto corrente. Per chi non la conoscesse, IBL Banca è uno degli istituti bancari più competitivi nell’offerta di conti e mette a disposizione dei clienti polizze selezionate che si contraddistinguono sia per qualità che per efficacia. Non a caso, le soluzioni che vengono proposte dal Gruppo IBL Banca sono in continua evoluzione e mirano a garantire sicurezza e tranquillità.

Tra le soluzioni attualmente disponibili, il conto corrente ControCorrente di IBL Banca non è un conto corrente qualunque:

riconosce gli interessi,

ha canone scontabile;

tutti i servizi digitali.

Per i nuovi clienti che lo aprono dal 19 marzo al 19 giugno 2024 è disponibile una speciale promozione: per i primi 6 mesi il canone è gratis e hai interessi lordi del 3,10%. Nello specifico, oltre al canone gratuito avrai tasso lordo garantito in base al saldo liquido giornaliero del:

3,10% sulla liquidità fino a 100.000€;

2% sulla successiva liquidità superiore a 100.000€.

Che aspetti? IBL Banca ti ripaga della scelta che effettui con gli interessi garantiti sulle somme libere e sempre disponibili!

ControCorrente: il conto IBL Banca vantaggioso

Se sei alla ricerca di un conto corrente vantaggioso, IBL Banca ha la soluzione più adatta a te. Non a caso, ti offre un conto corrente bancario innovativo, conveniente, digitale e con servizi e vantaggi pensati per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Oggi hai l’opportunità di scegliere ControCorrente per avere interessi garantiti sulle somme e sempre disponibili. Non perdere altro tempo se vuoi finalmente avere a portata di mano una soluzione per gestire la tua operatività quotidiana e tutte le funzionalità più avanzate online e da mobile. Inoltre, non dimenticare che ControCorrente ti remunera con interessi lordi del 3,10%.