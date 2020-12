Ancora un’acquisizione per IBM, ancora una volta nel territorio cloud: questa volta tocca a Nordcloud, startup finlandese che sul proprio sito ufficiale si definisce “un leader europeo nell’implementazione del cloud, nello sviluppo delle applicazioni, nella gestione dei servizi e nella formazione”. Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico.

Non è che l’ultima delle acquisizioni messe a segno dal gruppo di Armonk nell’ultimo periodo: solo un mese fa quella di Instana, a luglio è invece toccato a WDG Automation. Mosse che fanno parte del percorso voluto dal nuovo CEO Arvind Krishna, in carica dall’inizio di quest’anno dopo aver ereditato il ruolo da Ginni Rometty.

Latest news: @IBM to Acquire Nordcloud to Turbocharge Its Hybrid #Cloud Consulting Capability#newsuperpowers #newacquisition #turbocharge #IBM https://t.co/c2Lf0H3mKK

— Nordcloud (@NordcloudHQ) December 21, 2020