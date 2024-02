IceDrive: il cloud storage più conveniente per i tuoi file

Siccome le opzioni sono davvero tante, non è per nulla facile scegliere la piattaforma di cloud storage giusta. Una di queste è IceDrive, che si distingue come soluzione che offre la combinazione perfetta tra convenienza e sicurezza per archiviare i tuoi preziosi file online.

I vantaggi di IceDrive: prezzo e sicurezza in primo piano

Un servizio di cloud storage non va mai sottovalutato, soprattutto quando bisogna sceglierne uno. IceDrive offre prezzi davvero competitivi con elevati standard di sicurezza per i tuoi dati. Con vari piani tra cui scegliere, troverai sicuramente quello adatto alle tue esigenze.

Ogni piano è pieno di funzionalità avanzate e livelli di sicurezza davvero impeccabili. La crittografia lato client e la politica a conoscenza zero offrono massima protezione per i tuoi dati sensibili.

Il flusso continuo dei servizi è garantito dalla maggior quantità di larghezza di banda. Puoi impostare password personali per accedere ai tuoi file condivisi. Inoltre, puoi attivare la condivisione temporizzata per ottenere un livello extra di controllo sulla tua privacy.

Al di là della sicurezza, IceDrive è anche accessibile a tutti. I piani di abbonamento sono adatti a esigenze diverse, oltre a consentirti di risparmiare notevolmente con gli sconti attuali. Ecco quali sono le opzioni:

PRO I : solo 59 euro l’anno invece di 72 euro, con 1TB di spazio e crittografia lato client.

: solo l’anno invece di 72 euro, con di spazio e crittografia lato client. PRO III : solo 120 euro l’anno invece di 144 euro, con 3TB di spazio e crittografia lato client.

: solo l’anno invece di 144 euro, con di spazio e crittografia lato client. PRO X: solo 299 euro l’anno invece di 360 euro, con un incredibile spazio di 10TB e crittografia lato client.

Se vuoi un servizio sicuro, economico e di qualità, non ti resta che scegliere IceDrive. Grazie all’ampia gamma di piani, le tue esigenze saranno soddisfatte. Per abbonarti, entra nella pagina ufficiale tramite il bottone qui sotto.

