iCloud, spazio esaurito: torna la truffa svuota conto

Stando a nuove segnalazioni, i cybercriminali avrebbero intensificato l’invio a mezzo mail della pericolosa truffa svuota conto dello spazio esaurito su iCloud. Si tratta di una strategia pericolosa che cerca di generare nel destinatario un senso di urgenza. Infatti, il fantomatico pericolo menzionato del messaggio sarebbe quello di perdere l’accesso a file, foto, video e altro.

Questo non è vero, ma molti utenti purtroppo stanno cadendo nella trappola. Il cosiddetto specchio per le allodole è la possibilità di ricevere gratuitamente 50GB sul proprio spazio cloud legato ad Apple. Un bottone “Verifica se sei idoneo” è l’anticamera del raggiro che porta a conseguenze molto spiacevoli.

Infatti, cliccando su quel link si apre una pagina fake, molto simile a quella di Apple, che mostra lo spazio completamente pieno, come da foto qui sopra riportata. Come parte del programma fedeltà, l’utente può ricevere “50GB di spazio extra pagando 1,95€, una sola volta prima che i file vengano cancellati”, recita il messaggio. Sotto un conto alla rovescia di circa 5 minuti per decidere.

Obiettivi della truffa svuota conto iCloud

Questi criminali sfruttano iCloud e lo spazio di archiviazione “esaurito” per diffondere una pericolosa truffa svuota conto. Vediamo insieme quali sono gli obiettivi di questi truffatori:

generare ansia, preoccupazione e fretta per spingere la vittima ad agire senza pensare; rubare dati personali e informazioni sensibili da utilizzare per ulteriori truffe o venderle sul dark web; appropriarsi dei dettagli di pagamento e del denaro della vittima.

Come evitare questo raggiro

Per evitare la truffa svuota conto dello spazio esaurito di iCloud è importante saper riconoscere i principali segnali che rimandano alle classiche truffe di phishing: