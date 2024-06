Identità digitale: proteggila dagli hacker con Surfshark VPN

Quanti utenti in questo momento stanno proteggendo la loro identità digitale? Speriamo che siano in tanti a farlo e, tra questi, molti che usano Surfshark VPN, uno dei servizi migliori in questo settore. Per coloro, invece, che non usano la VPN oppure si sono affidati a un servizio gratuito, consigliamo l’abbonamento biennale al provider attualmente scontato fino all’86%. Non vorrete mica continuare a mettere a rischio i vostri dati e la vostra privacy!

Identità digitale sotto attacco? Surfshark vi salva

Surfshark offre un pacchetto completo. Oltre alla VPN che cripta la vostra connessione, volendo ci sono anche l’antivirus e l’Alert Manager. Perfetto per proteggervi mentre fate shopping online, svolgete la vostra attività di banking, o semplicemente navigate nel web. E poi, onestamente, chi non ama uno sconto dell’80% su un servizio così?

Dulcis in fundo, Surfshark garantisce zero log. Ciò vuol dire nessuna registrazione dei dati di navigazione. La vostra privacy è sacra, almeno per loro. La velocità è un altro punto forte. Non dovrete più preoccuparti più di quelle interminabili attese mentre cercate di caricare una pagina.

Per quanto riguarda la compatibilità, non ha importanza il dispositivo che usate per navigare, perché Surfshark è compatibile con Windows, Mac, iOS, Android, Linux, console di gioco o smart TV. Il vero vantaggio, però, è che potete proteggere un numero illimitato di dispositivi con un solo abbonamento.

Parliamo dei piani in offerta. Potete scegliere tra il piano base Starter, che costa soltanto 2,19 euro al mese per due anni (sconto dell’86%), il piano One, che costa 3,19 euro al mese (sconto dell’80%), e il piano One+, dal costo mensile di 5,09 euro (sconto del 72%). Se vuoi maggiori dettagli, clicca sul pulsante qui sotto.