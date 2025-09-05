IFA 2025: Acer annuncia quattro tablet Android

Insieme ai notebook per lavoro e gioco, Acer ha svelato quattro tablet all’IFA 2025 di Berlino. I nuovi Iconia X12, X14, A14 e A16 hanno schermi con diagonale tra 12,6 e 16 pollici, possono essere utilizzati per varie attività e offrono anche funzionalità AI.

Acer Iconia X12 e X14

Acer Iconia X12 ha uno schermo AMOLED da 12,6 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel e integra il processore MediaTek Helio G99. La dotazione hardware comprende inoltre fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: quattro altoparlanti, fotocamere posteriore da 13 megapixel e frontale da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e GPS, porta USB Type-C e batteria da 8.000 mAh con autonomia fino a 16 ore. Il sistema operativo è Android 15.

Gli accessori disponibili sono tastiera staccabile, stilo e cover magnetica con cavalletto. Sarà in vendita da novembre. Il prezzo base è 280 euro.

Acer Iconia X14 ha invece uno schermo OLED da 14 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel e integra il processore Allwinner A733. La dotazione hardware comprende inoltre fino a 8 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB. Sul retro c’è un cavalletto.

Queste sono le altre specifiche: quattro altoparlanti, fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, porta USB Type-C e batteria da 8.000 mAh con autonomia fino a 10 ore. Il sistema operativo è Android 15.

Sono presenti alcune funzionalità AI, tra cui AI Smart Sensing (controllo basato su gesture), AI Super Resolution (upscaling della qualità dei video) e Smile Camera (scatto quando viene rilevato un sorriso). Sarà in vendita da novembre. Il prezzo base è 310 euro.

Acer Iconia A14 e A16

Acer Iconia A14 ha uno schermo IPS da 14 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel e integra il processore Allwinner A733. La dotazione hardware comprende inoltre fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage. Sul retro c’è un cavalletto.

Queste sono le altre specifiche: quattro altoparlanti, fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4, porta USB Type-C e batteria da 8.000 mAh con autonomia fino a 10 ore. Il sistema operativo è Android 15.

Sono presenti alcune funzionalità AI, tra cui AI Smart Sensing (controllo basato su gesture), AI Super Resolution (upscaling della qualità dei video) e Smile Camera (scatto quando viene rilevato un sorriso). Sarà in vendita da novembre. Il prezzo base è 260 euro.

Acer Iconia A16 ha invece uno schermo IPS da 16 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel. Le altre specifiche sono in comune con il modello da 14 pollici. Sarà in vendita da gennaio 2026. Il prezzo base è 300 euro.