IFA 2025: Acer Nitro V 16 e Predator Helios 18P AI

Insieme ai notebook delle serie Swift, TravelMate e Chromebook Plus, Acer ha svelato due nuovi gaming laptop all’IFA 2025 di Berlino. Il Nitro V 16 è più economico del Predator Helios 18P AI, ma offre prestazioni sufficienti per eseguire i giochi più recenti.

Acer Nitro V 16

Il Nitro V 16 ha uno schermo da 16 pollici con risoluzione di 1920×1200 o 2560×1600 pixel e refresh rate di 180 Hz. Integra i processori Intel fino al Core 9 270H, fino a 32 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5070.

Queste sono le altre specifiche: webcam HD, connettività Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet e Bluetooth 5.2, quattro porte USB (tre Type-A e una Type-C), uscita HDMI 2.1, card reader microSD, jack audio e tastiera retroilluminata.

Sarà disponibile dal mese di novembre. Il prezzo base è 1.299 euro. Il Nitro V 16S è identico, ma ha uno spessore inferiore. Il prezzo base è 1.399 euro.

Acer Predator Helios 18P AI

Il Predator Helios 18P AI appartiene invece alla fascia alta. Ha uno schermo da 18 pollici con risoluzione di 3840×2400 pixel e refresh rate di 120 Hz. Integra i processori Intel fino al Core Ultra 9 285H, fino a 192 GB di RAM ECC, SSD PCIe 5.0 fino a 6 TB e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5090.

Queste sono le altre specifiche: webcam HD, connettività Wi-Fi 7, 5 Gigabit Ethernet e Bluetooth 5.4, cinque porte USB (tre Type-A e due Type-C), uscita HDMI 2.1, card reader SD, jack audio, sei altoparlanti e tastiera retroilluminata. Il prezzo base è 4.999 euro.