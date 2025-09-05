IFA 2025: nuovi notebook Lenovo ThinkPad

Insieme ai prodotti gaming, Lenovo ha annunciato nuovi notebook per l’utenza business (workstation mobile) all’IFA 2025 di Berlino. Il produttore cinese ha aggiornato la serie ThinkPad con sette modelli. Tutti integrano processori Intel Core Ultra. Saranno in vendita tra settembre e ottobre.

Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 e P1 Gen 8

Il Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 ha uno schermo OLED touch da 16 pollici con risoluzione fino a 3.2K e integra processori Intel della serie Core Ultra 200HX, fino a 192 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 5.0 fino a 12 TB e scheda video NVIDIA fino alla RTX PRO 5000 Blackwell. È quindi una potente workstation mobile.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 5 megapixel, cinque porte USB (tre Type-C e due Type-A), uscita HDMI 2.1, jack audio, lettore smart card e card SD Express 8.0, connettività Wi-Fi 7, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4 e NFC, lettore di impronte digitali e batteria da 99,9 Wh.

È disponibile con Windows 11 Home/Pro e Linux (Ubuntu, Fedora o Red Hat Enterprise). Sarà in vendita da ottobre. Il prezzo base è 2.899 euro.

Il Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 ha invece uno schermo OLED touch da 16 pollici con risoluzione fino a 3.2K e integra processori Intel della serie Core Ultra 200H, fino a 64 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 5.0 fino a 8 TB e scheda video NVIDIA fino alla RTX PRO 2000 Blackwell.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 5 megapixel, quattro porte USB (tre Type-C e una Type-A), uscita HDMI 2.1, jack audio, lettore card SD Express 7.0, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e NFC, lettore di impronte digitali e batteria da 90 Wh.

È disponibile con Windows 11 Home/Pro e Linux (Ubuntu, Fedora, Debian o Red Hat Enterprise). Sarà in vendita da ottobre. Il prezzo base è 2.959 euro.

Lenovo ThinkPad P16v Gen 3, P16s Gen 4 e P14s Gen 6

Il Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 ha uno schermo OLED touch da 16 pollici con risoluzione fino a UHD+ e integra processori Intel della serie Core Ultra 200H, fino a 96 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 5.0 fino a 4 TB e scheda video NVIDIA fino alla RTX PRO 2000 Blackwell.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 5 megapixel, quattro porte USB (due Type-C e due Type-A), uscita HDMI 2.1, jack audio, lettore card SD Express 7.0 e smart card, connettività Wi-Fi 7, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4, NFC e 5G, lettore di impronte digitali e batteria da 90 Wh.

È disponibile con Windows 11 Home/Pro e Linux (Ubuntu o Red Hat Enterprise). Sarà in vendita da settembre. Il prezzo base è 1.939 euro.

Il Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 ha uno schermo touch (OLED o IPS) da 16 pollici con risoluzione fino a UHD+ e integra processori Intel della serie Core Ultra 200H, fino a 96 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 5.0 fino a 2 TB e scheda video NVIDIA fino alla RTX PRO 1000 Blackwell.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 5 megapixel, quattro porte USB (due Type-C e due Type-A), uscita HDMI 2.1, jack audio, lettore smart card, connettività Wi-Fi 7, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4 e NFC, lettore di impronte digitali e batteria da 57 o 75 Wh.

È disponibile con Windows 11 Home/Pro e Linux (Ubuntu o Red Hat Enterprise). Sarà in vendita da settembre. Il prezzo base è 1.599 euro.

Il Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 condivide le stesse specifiche, ad eccezione dello schermo IPS: 14,5 pollici con risoluzione fino a 3K. Sarà in vendita da settembre. Il prezzo base è 1.569 euro.

Lenovo ThinkPad X9 14/15 Aura Edition

Il Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition ha uno schermo OLED da 14 pollici con risoluzione WUXGA e integra processori Intel della serie Core Ultra (Series 2), 32 GB di RAM LPDDR5X e SSD PCIe 4.0 da 1 TB.

Queste sono le altre specifiche: webcam da 8 megapixel, due porte USB Type-C, uscita HDMI 2.1, jack audio, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, lettore di impronte digitali e batteria da 55 Wh. Sarà in vendita da ottobre. Il prezzo base è 1.619 euro.

Il Lenovo ThinkPad X9 16 Aura Edition condivide tutte le specifiche, ad eccezione di schermo (OLED da 15,3 pollici con risoluzione 2.8K) e batteria (80 Wh). È inoltre presente una porta USB Type-A. Sarà in vendita da ottobre. Il prezzo base è 1.759 euro.