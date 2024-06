Ikea assume 10 giocatori di Roblox come dipendenti virtuali

Ikea, il colosso svedese dell’arredamento, sta per lanciare “The Co-Worker Game“, un negozio virtuale all’interno della popolare piattaforma di gioco Roblox. Per questo motivo è a caccia di 10 giocatori disposti a lavorare come dipendenti nel suo store digitale.

I candidati selezionati saranno pagati 13,15 sterline all’ora per svolgere compiti come servire polpette virtuali o assistere i clienti nella ricerca di mobili finti e altri oggetti Ikea all’interno del gioco. L’azienda accetta candidature fino al 16 giugno, solo da candidati del Regno Unito o dell’Irlanda che abbiano almeno 18 anni.

Candidature e requisiti

I dipendenti virtuali di Ikea avranno l’opportunità di sperimentare un’esperienza di lavoro simulata all’interno di “The Co-Worker Game“. Potranno essere promossi e cambiare reparto, proprio come nel mondo reale. Sebbene si tratti di un contratto limitato e non di un lavoro vero e proprio, Ikea pagherà i dipendenti virtuali con denaro reale.

Per candidarsi, i giocatori interessati devono compilare un modulo online che include domande come “Come ti senti ad essere trasformato in pixel?” o “Se fossi un mobile IKEA pixelato, quale saresti e perché?“. Ikea richiede anche un curriculum vitae aggiornato, anche se non ne viene richiesto uno in anticipo. Il lavoro, naturalmente, può essere svolto a distanza.

Anche coloro che non verranno selezionati per il lavoro virtuale potranno comunque esplorare e sperimentare il negozio Ikea su Roblox. Inoltre, l’azienda ha annunciato che i giocatori avranno la possibilità di vincere oggetti esclusivi creati dagli utenti (UGC) di Ikea all’interno del gioco.

Dopo Walmart e Gucci, anche Ikea sbarca nel metaverso di Roblox

L’iniziativa di Ikea segue le orme di altre aziende che hanno creato esperienze di marca all’interno di Roblox, come il negozio virtuale Walmart Discovered e gli spazi espositivi di Gucci (il Gucci Garden). Tuttavia, questa è la prima volta che un’azienda offre di pagare i giocatori con denaro reale per lavorare nel proprio mondo virtuale su Roblox. Sebbene possa sembrare strano, l’approccio di Ikea appare relativamente innocuo e meno controverso rispetto agli NTF.

Il gigante svedese, che ha rivoluzionato il mercato dell’arredamento, prevede di condurre colloqui virtuali con i candidati selezionati tra il 14 e il 18 giugno. “The Co-Worker Game” verrà ufficialmente lanciato il 24 giugno. Chissà come i giocatori di Roblox risponderanno a questa opportunità e quale impatto avrà sulla percezione del marchio Ikea.