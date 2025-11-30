 Il Black Friday tardivo di ExpressVPN: sconti fino al 73% + 4 mesi gratis
Seppur in ritardo, il Black Friday di ExpressVPN è arrivato. Con la promo del momento, puoi averla con l'81% di sconto e 4 mesi extra gratis.
I giorni delle grandi offerte coinvolgono anche ExpressVPN, uno dei servizi più apprezzati per la sua capacità di unire prestazioni elevate con privacy e sicurezza inviolabili.

Per il Black Friday, il provider introduce una promozione eccezionale sui piani biennali: sconti fino all’81% rispetto ai prezzi standard con quattro mesi gratuiti inclusi, e la possibilità di sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Cosa prevede l’offerta Black Friday di ExpressVPN

La promozione riguarda i tre abbonamenti di durata biennale, che diventano ora disponibili ai seguenti prezzi:

  • Piano Base: 2,44€ al mese per 24 mesi, più quattro mesi extra;
  • Piano Avanzato: 3,14€ al mese per 24 mesi, più quattro mesi extra;
  • Piano Pro: 5,24€ al mese per 24 mesi, più quattro mesi extra.

La versione Base rappresenta l’ingresso più economico nell’ecosistema ExpressVPN e garantisce tutte le funzioni fondamentali: connessione veloce, cifratura di livello avanzato e utilizzo su dieci dispositivi contemporaneamente, oltre al filtro per pubblicità e siti pericolosi.

Il piano Avanzato amplia il livello di tutela quotidiana grazie al blocco potenziato di pubblicità e tracker, alla protezione contro siti malevoli e all’aggiunta del password manager integrato. A questi strumenti si sommano tre giorni di eSIM illimitata tramite holiday.com e uno sconto del 50% sull’acquisto di Aircove, il router studiato da ExpressVPN per rafforzare la privacy della rete domestica.

Il piano Pro è infine la scelta più completa: il numero di dispositivi coperti sale a quattordici, i giorni di eSIM illimitata offerti dal partner holiday.com diventano cinque e la promo sul prezzo di Aircove arriva al 75%. Una soluzione pensata per chi vuole un livello di protezione avanzato e una serie di strumenti più ampia rispetto ai piani standard.

La promozione è disponibile per un periodo limitato tramite il sito ufficiale del servizio.

Pubblicato il 30 nov 2025

