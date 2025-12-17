 Il bundle natalizio di pCloud: 3 strumenti per proteggere i tuoi dati in super sconto
Il bundle natalizio di pCloud: 3 strumenti per proteggere i tuoi dati in super sconto
Con questo pacchetto di pCloud hai cloud storage a vita, crittografia e password manager ad un prezzo scontatissimo: 799€ invece di 2079€.

La promozione natalizia di pCloud offre strumenti completi per la gestione dei file personali e familiari, con un unico pagamento e senza canoni ricorrenti. Si tratta a tutti gli effetti di soluzioni che saranno tue per sempre.

L’offerta ruota attorno a due proposte principali. Da una parte troviamo il pacchetto Famiglia 3-in-1 a vita, ora disponibile a 799 euro invece di 2.079. Dall’altra, i classici piani di archiviazione cloud a vita, con sconti che arrivano fino al 60%. In entrambi i casi si tratta di soluzioni pensate per chi desidera un investimento una tantum, senza vincoli futuri.

Cosa include l’offerta natalizia pCloud

Il pacchetto 3-in-1 riunisce tre servizi distinti in un’unica soluzione. Il primo è lo spazio di archiviazione cloud basato in Svizzera, dotato di sincronizzazione automatica, backup e gestione semplificata dei file.

Il secondo elemento è pCloud Encryption, il sistema di crittografia lato client che tutela la riservatezza dei dati: la chiave resta esclusivamente nelle mani dell’utente. Completa il pacchetto pCloud Pass Family, un gestore di password condivisibile fino a cinque persone, con salvataggio illimitato, compilazione automatica e accessi protetti ad app e siti web.

Chi preferisce concentrarsi solo sullo storage può optare per i piani a vita da 2 TB a 399 euro o 10 TB a 1.049 euro, entrambi fortemente ribassati rispetto ai prezzi di listino. Tutte le opzioni includono protocolli di sicurezza avanzati come TLS/SSL, strumenti di condivisione tramite app e browser, sincronizzazione su ogni dispositivo e backup da servizi esterni come Google Drive, Dropbox, OneDrive e social network.

Non mancano un media player integrato per musica e video e una sezione Foto dedicata, con ordinamento cronologico ed editor per modifiche rapide. L’offerta resta attiva per un periodo limitato: per averla basta andare sul sito di pCloud.

Pubblicato il 17 dic 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
17 dic 2025
