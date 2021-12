Il calendario dell'avvento diventa digitale con VHosting

Mantenere aggiornato e prestante un sito web non è sicuramente un'impresa semplicissima, per questo motivo, decine di servizi di hosting si pongono l'obiettivo di farlo nella maniera più efficiente e sicura possibile. Oggi però, vogliamo parlarvi nello specifico di VHosting e di una interessante iniziativa messa in atto per le festività natalizie. Si tratta sostanzialmente di un calendario dell'avvento digitale, all'interno del quale scoprire quotidianamente nuove sorprese, sconti e promozioni legati al servizio.

Cosa offre VHosting ai propri clienti

Prima di approfondire ulteriormente sulla suddetta iniziativa per, cerchiamo di capire di cosa si occupa VHosting e cosa offre ai propri clienti. Come forse qualcuno di voi saprà già, si tratta di un servizio di hosting, che promette di fare il possibile per gestire al meglio un qualunque sito web.

Tra i suoi punti di forza, troviamo sicuramente il costante aggiornamento dell'hardware utilizzato per il mantenimento, sicuramente fattore essenziale per garantire sempre ottime performance e maggiore privacy. Inoltre, grazie alla completa apertura della piattaforma, il cliente potrà utilizzare e visionare tutte le possibilità offerte dal piano acquistato e senza alcun fastidioso limite.

VHosting preferisce anche separare completamente le caselle email dall'hosting, in questo modo tutti i server risulteranno più stabili, veloci e sicuramente più adatti per particolari tipologie di utilizzo. Tale piattaforma può anche vantare massima trasparenza sui costi di attivazione e mantenimento, in quanto i prezzi rimarranno sempre stabili e fissi.

Come approfittare delle offerte del calendario dell'avvento

Per approfittare delle sorprese del calendario dell'avvento basterà semplicemente accedere alla sezione dedicata nel sito Web ufficiale e cliccare ogni giorno sulla casella corrispondente. Molte delle sorprese includeranno dei codici sconto esclusivi che permetteranno a chiunque di risparmiare sugli abbonamenti annuali per richiedere il proprio piano preferito. Le sorprese partiranno dal giorno 1 dicembre e si andrà avanti fino al 25 dello stesso mese.

All'interno della stessa pagina sarà anche possibile inserire il proprio nome, cognome e indirizzo mail per iscriversi alla newsletter e ricevere un promemoria quotidiano sulla casella quotidiana del calendario dell'avvento, oltre ovviamente a sconti esclusivi e aggiornamenti tempestivi sui servizi offerti da VHosting. Per scoprire le promozioni invece non sarà necessario effettuare alcuna iscrizione, a meno che non si voglia poi utilizzarne qualcuna.