Il cellulare compie 40 anni: vi ricordate del "mattone" Motorola DynaTac 8000X?

Esattamente quaranta anni fa, il 6 marzo del 1983, il mondo ha assistito al lancio del primo cellulare della storia: il Motorola DynaTac 8000X. Mentre oggi la stessa azienda mostra al pubblico il nuovo Lenovo ThinkPhone dal design tanto compatto e moderno quanto resistente, negli anni Ottanta si proponeva come il marchio di riferimento per la telefonia mobile.

Il ricordo di Motorola DynaTac 8000X, il primo cellulare

Chiamato altrimenti “Il Mattone” dagli stessi utenti, il Motorola DynaTac 8000X è diventato un’icona con il suo design verticale dotato di antenna, molto pesante, costoso e dall’autonomia piuttosto scarsa, pari a circa 40 minuti di chiamate dopo dieci ore di ricarica. Il paragone con i dispositivi mobili di oggi lo rende un pezzo da museo e null’altro, ma già ai tempi era particolarmente inaccessibile e poco consigliabile al cittadino medio. Del resto, costava ben 3.995 dollari. Con l’inflazione, oggi costerebbe poco più di 10.000 euro.

Con i suoi 800 grammi di peso, il DynaTac 8000X oggi viene proposto a cifre spaventose presso le case d’asta a causa della sua importanza. Negli anni Ottanta, invece, era Michael Douglas nei panni di Gordon Gekko a rendere celebre il dispositivo grazie al film Wall Street. Se Motorola è diventato gradualmente un gigante del settore è proprio grazie a questa scommessa, che ha reso il marchio riconoscibile in tutto il mondo.

La trasformazione dei cellulari

A guidare il segmento è stata poi Nokia con i modelli compatti dalla resistenza iconica, seguita a sua volta da Apple e dal suo iPhone, il primo smartphone per eccellenza. La trasformazione del cellulare potrebbe apparire radicale, ma è in realtà molto lineare: prima si è passati dalla telefonia fissa a quella mobile, poi il design è diventato più compatto e i componenti singoli sono migliorati al fine di raggiungere risultati più accessibili al consumatore medio.

Dunque, gli schermi touchscreen hanno rivoluzionato l’esperienza utente a partire da un formato già ridotto nelle dimensioni. Infine, ora i display si sono allungati ancora per garantire un utilizzo ottimale in più contesti, per fruire anche di contenuti multimediali di vario tipo.