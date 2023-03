Il Conto Deposito che rende di più: interessi al 4% con Banca Mediolanum

Per massimizzare il vantaggio legato all’investimento in un Conto Deposito è necessario individuare l’opzione che rende di più tra le tante proposte disponibili sul mercato. Un tasso di interesse elevato consente di incrementare in modo significativo il valore del proprio denaro, contrastando l’inflazione e ottenendo un profitto significativo.

Tra le tante opzioni a disposizione dei risparmiatori c’è oggi SelfyConto di Banca Mediolanum. Si tratta di un conto corrente a zero spese che consente ai nuovi clienti che accreditano lo stipendio di poter attivare anche un Conto Deposito a 6 mesi. La durata breve dell’investimento, a differenza di quanto avviene di solito, non si accompagna ad un tasso di interesse ridotto.

Con la proposta di Banca Mediolanum è possibile beneficiare di un tasso di interesse lordo annuo del 4%. In sostanza, con questa scelta, ogni 10.000 euro investiti con Banca Mediolanum si riceveranno 138 euro di interessi netti dopo appena 6 mesi dall’investimento. È possibile investire fino a 1 milione di euro per ricevere fino a 13.800 euro di interessi netti.

Richiedere SelfyConto di Banca Mediolanum e accedere al Conto Deposito è semplicissimo. La richiesta avviene online, tramite il sito di Banca Mediolanum linkato qui di sotto.

Conto Deposito: ecco come scegliere il migliore considerando interessi e durata del vincolo

Il ContoDeposito è uno strumento di investimento sicuro (il deposito è sempre protetto fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario a Garanzia dei Depositi). Per individuare il Conto Deposito migliore è necessario considerare:

il tasso di interesse applicato al deposito ; questo parametro deve essere il più elevato possibile per poter garantire un buon guadagno; il tasso è sempre lordo e sugli interessi maturati bisogna considerare una tassazione del 26% (quindi il 74% è netto)

; questo parametro deve essere il più elevato possibile per poter garantire un buon guadagno; il tasso è sempre lordo e sugli interessi maturati bisogna considerare una tassazione del 26% (quindi il 74% è netto) la durata del vincolo; la maggior parte dei depositi con tasso di interesse elevato hanno un vincolo e, quindi, non consentono al risparmiatore di poter riottenere il denaro depositato prima della fine dell’investimento; alcuni depositi sono svincolabili ma con la perdita degli interessi maturati; in genere, al crescere della durata del vincolo si registra una crescita del tasso di interesse

Valutare questi due elementi è fondamentale per scegliere un Conto Deposito davvero conveniente.

Conto Deposito con interessi al 4%: la proposta di Banca Mediolanum

Scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum apre le porte a tanti vantaggi. Si tratta di un conto a zero spese con le seguenti caratteristiche:

canone zero per il primo anno (invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerabile successivamente rispettando alcuni requisiti ed è sempre azzerato per gli Under 30

(invece di 3,75 euro al mese); il canone è azzerabile successivamente rispettando alcuni requisiti ed è sempre azzerato per gli Under 30 carta di debito inclusa con pagamenti e prelievi senza commissioni in euro

inclusa con in euro carta di credito con plafond di 1.500 euro richiedibile a 1 euro al mese

con plafond di 1.500 euro richiedibile a 1 euro al mese bonifici e altre operazioni bancarie senza commissioni

e altre operazioni bancarie con l’accredito dello stipendio: interessi al 4% sui depositi a 6 mesi per ottenere un guadagno netto di 138 euro per ogni 10.000 euro investiti

Per richiedere SelfyConto è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.