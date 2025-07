Il Galaxy S25 Ultra supera le vendite di tutti gli altri Ultra

Il Galaxy S25 Ultra, che è stato annunciato da Samsung insieme al resto della gamma di smartphone Galaxy S25 a inizio anno corrente, è l’Ultra che è riuscito a vendere di più sino a questo momento, non solo tra i device della sudcoreana, ma anche tra quelli degli altri marchi.

Il Galaxy S25 Ultra supera di 8 volte le vendite degli altri smartphone Ultra

Lo smartphone, infatti, ha superato di ben 8 volte le vendite degli altri Ultra, dando chiara dimostrazione di come il colosso sudcoreano sia riuscito ad acquisire potenza con il suo marchio nel corso dei decenni.

Andando maggiormente in dettaglio, a fine maggio Samsung ha rivelato di aver venduto 8,39 milioni di unità di Galaxy S25 Ultra. Nelle scorse ore, poi, il leaker Ice Universe ha diffuso i dati di vendita degli smartphone Ultra di tutti gli altri marchi. A livello globale, dunque, sono state vendute 586.000 unità dello Xiaomi 15 Ultra, 219.000 unità del Vivo X200 Ultra e 210.000 unità dell’OPPO Find X8 Ultra. Tutti e tre questi marchi insieme hanno venduto quasi 1 milione di unità dei loro telefoni Ultra quest’anno.

È bene tenere a mente che i marchi cinesi propongono svariati smartphone con hardware di fascia alta rispetto ai telefoni Samsung, ma non sono disponibili nella maggior parte dei mercati al di fuori della Cina. Alcuni di essi sono disponibili solo in alcuni mercati europei selezionati e i loro prezzi sono molto più alti che in Cina. Inoltre, la maggior parte di questi device non sono venduti in Canada e negli Stati Uniti. Anche se le persone possono importare questi dispositivi, devono poi affrontare problemi relativi alla compatibilità di rete, alla garanzia e alle riparazioni.