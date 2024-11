Il Gladiatore 2 in streaming: quando e dove uscirà

Il Gladiatore 2 è arrivato nelle sale italiane, ma quando sarà disponibile per lo streaming? Partiamo da un dato certo: all’esordio lo si potrà vedere su Paramount+ (il servizio è incluso nella nuova offerta speciale di Sky), essendo Paramount Pictures impegnata nella produzione. La pellicola è diretta e co-prodotta da Ridley Scott, al debutto quasi un quarto di secolo dopo il capitolo originale.

Come, quando e dove vedere Il Gladiatore 2 in streaming

Al momento, una data di uscita su piattaforma non è ancora stata confermata. Nei cinema è invece arrivato ieri, giovedì 14 novembre. La durata è circa due ore e mezza. Di seguito la sinossi e il trailer del film.

Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo per mano del suo perfido zio, Lucio (Paul Mescal) si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da parte di due tirannici imperatori, che ora governano Roma. Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell’Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l’onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo. Preparatevi per un viaggio epico di coraggio e vendetta nella sanguinosa arena del Colosseo.

Nei panni del protagonista principale, Lucio Vero, c’è l’attore Paul Mescal, già visto in Estranei e Il Nemico. Fanno parte del cast anche Pedro Pascal (The Last of Us), Connie Nielsen (Close to Me) e Denzel Washington (non ha bisogno di presentazioni).

La nuova offerta speciale di Sky include gli show e le serie di Sky TV (a partire dalla nuova edizione di MasterChef), l’intero catalogo di Netflix (presto arriverà la seconda stagione di Squid Game) e quello di Paramount+ che accoglierà Il Gladiatore 2 in streaming.