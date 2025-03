Il Google Pixel 10 potrebbe avere un teleobiettivo periscopio

Il prossimo Google Pixel 10 potrebbe portare in dote una configurazione della fotocamera aggiornata, con un teleobiettivo periscopio, una feature questa che sino a tale momento è stata esclusiva dei modelli Pro della gamma.

Google Pixel 10: configurazione della fotocamera aggiornata

Andando maggiormente in dettaglio, in base a quanto emerso dall’osservazione dei rendering che sono recentemente trapelati, il leaker OnLeaks afferma su X che il Google Pixel 10 di base avrà un teleobiettivo di qualche tipo. Le specifiche non sono chiare, ma l’obiettivo aggiuntivo è mostrato in queste fughe di notizie.

Ad ogni modo, la notizia è da prendere con le pinze, come si suol dire, in quanto ancora non confermata in via ufficiale, e vanno fatte alcune importanti considerazioni. Prima di tutto, occorre osservare il modulo della fotocamera stesso. Come si nota dall’immagine in alto, Google ha regolato la larghezza della parte di vetro della barra della fotocamera su questo dispositivo, apparentemente lasciando spazio a un obiettivo aggiuntivo. Infatti, la nuova porzione di vetro è esattamente ampia quanto il Pixel 10 Pro. Questo suggerisce che viene aggiunto dell’hardware per la fotocamera.

Ciò detto, il posizionamento degli obiettivi sul dispositivo di base è diverso dal Pro, con il teleobiettivo che sembra semplicemente troppo stretto. Potrebbe pertanto anche darsi che qualche altra modifica della fotocamera sia stata erroneamente individuata come una fotocamera teleobiettivo.

Ovviamente, ammesso che venga effettivamente aggiunto un teleobiettivo periscopio, continueranno ad esserci differenze sostanziali tra il modello base della gamma Pixel e quelli Pro, come nel caso della presenza del sensore di temperatura, la quantità di RAM e lo spessore delle cornici.