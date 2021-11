Il Green Pass puoi metterlo anche su Satispay

Una piccola grande novità è attiva da poche ore per gli utenti Satispay. Si tratta della possibilità di archiviare il proprio Green Pass direttamente sull'app, potendo così usare due volte Satispay al ristorante o al bar: all'ingresso, mostrando il Certificato Verde, e all'uscita, pagando il conto. Una sola app ed un solo login, insomma, per espletare entrambe le pratiche.

Green Pass su Satispay: come fare

Il tutto è attivo sulla funzione “Tessere” dell'app di pagamento. Tra le tessere fedeltà, infatti, ora è possibile aggiungere anche il Certificato Verde per poterlo avere sempre a disposizione con passaggi rapidissimi. Per aggiungere il Green Pass non devi far altro che andare su Satispay, inserire il codice di accesso, quindi accedere a “Tessere”. Cliccando su “Aggiungi”. Il sistema richiede di inquadrare il proprio QR Code (da cartaceo, da monitor o da altro smartphone), così che possano esserne importati i dati. A quel punto il codice sarà automaticamente registrato e disponibile.

Medesima funzione può essere utilizzata anche per archiviare il proprio Codice Lotteria per la Lotteria degli Scontrini. Anche in questo caso il connubio tra codice e pagamento risulta molto comodo, potendo sfruttare i pagamenti Satispay per la Lotteria mentre si fa un unico login sull'app.

Per reperire il codice non si deve far altro che accedere a Satispay e tornare sulla funzione “Tessere”: il sistema non richiederà più di inserire il Green Pass o il Codice Lotteria, ma li offre sotto forma di card colorata immediatamente disponibile. Con un “tap” sulla stellina si sceglie il codice tra i preferiti e lo si lascia così sempre in primo piano.