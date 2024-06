Il Mac Mini con M2 scende al prezzo più basso di sempre su Amazon (-25%)

Se stavi aspettando l’occasione migliore per portarti a casa il compatto e velocissimo Mac Mini con M2 adesso è arrivata: su Amazon il prezzo è sceso al più basso di sempre a soli 549 euro invece di 729, con spedizione Prime inclusa.

Mac Mini con M2: le caratteristiche

Il Mac Mini M2, appena tolto dalla sua confezione, si presenterà a te come un elegante concentrato di potenza e versatilità dato dalla nuova generazione di chip Apple, M2, che è in grado di gestire compiti complessi come la creazione di presentazioni sofisticate.

Avrai infatti prestazioni superiori per tutte le tue esigenze di elaborazione mentre sfrutti una vasta gamma di porte che includono due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie.

Dotato di archiviazione 100% flash da 256GB, il computer offre spazio per tutto quello che ti serve e un accesso ai dati incredibilmente veloce. Adatto ad ogni tipo di attività, Mac Mini con M2 è perfetto praticamente per tutto: puoi usarlo per presentazioni, editing foto e video e persino per il gaming.

La scelta ideale se stavi cercando un un computer desktop compatto ma potente, capace di affrontare qualsiasi sfida: acquistalo adesso al minimo storico di 549 euro invece di 729.