Il MacBook low-cost potrebbe usare il chip A19 Pro

Nei mesi scorsi sono circolate alcune voci secondo cui Apple avrebbe intenzione di lanciare sul mercato un MacBook low-cost alimentato da un processore per iPhone che dovrebbe giungere sul mercato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Attualmente, però, non è ancora molto chiaro se il laptop porterà in dote un chip A18 Pro o A19 Pro, sebbene le ultime voci di corridoio propinando per la seconda ipotesi.

Il MacBook economico potrebbe usare il chip di iPhone 17 Pro e 17 Pro Max

A giugno, l’analista Ming-Chi Kuo ha riferito che il MacBook a basso costo sarebbe stato dotato dell’A18 Pro, che ha debuttato sugli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max l’anno scorso e successivamente ulteriori fonti hanno avuto modo di confermare la cosa.

La scorsa settimana, però, in un post sulla piattaforma social cinese Weibo un account noto come Mobile Phone Chip Expert ha affermato che Apple sta prendendo in considerazione l’utilizzo del chip A19 Pro per il suo presunto MacBook low-cost, ma non è chiaro se si tratti della versione GPU a 6 core usata su iPhone 17 Pro e 17 Pro Max o della versione GPU a 5 core adoperata su iPhone Air.

Ovviamente, l’A19 Pro sarebbe più veloce dell’A18 Pro, che ha prestazioni simili al chip M1. Sarebbe anche una buona notizia per la RAM, poiché l’A19 Pro ha 12 GB di memoria unificata, mentre l’A18 Pro ha 8 GB. L’intera nuova gamma Mac parte da 16 GB di RAM.

Da notare che sia l’A18 Pro che l’A19 Pro non hanno il supporto Thunderbolt, pertanto il MacBook sarebbe probabilmente dotato di normali porte USB-C, con velocità di trasferimento dei dati limitate a 10 Gbps. Inoltre, solo un singolo display esterno sarebbe supportato in modo nativo, ma gli adattatori DisplayLink consentono di ovviare alla cosa.