Il MacBook Pro con display OLED arriva nel 2026

Del fatto che Apple sia intenzionata a implementare i display OLED anche sui suoi MacBook Pro se ne parla a più riprese ormai da tempo, ma a quanto pare l’attesa è finalmente finita, o quasi. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, l’arrivo è previsto per il prossimo anno.

MacBook Pro con display OLED in arrivo il prossimo anno

Secondo un recente report diffuso dagli analisi di Omdia, i primi modelli di MacBook con schermo OLED arriveranno per l’appunto nel 2026. Anche se non viene fatta esplicita menzione per i MacBook Pro, è lecito desumere che i display OLED debutteranno prima sui modelli di laptop Apple di fascia alta e solo in un secondo momento sulla gamma MacBook Air di fascia bassa.

Il passaggio dalla tecnologia di visualizzazione mini-LED a OLED per i MacBook Pro porterà in dote molteplici vantaggi, come una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato con neri più profondi, una migliore efficienza energetica per una maggiore durata della batteria.

In buona sostanza, dunque, il MacBook Pro dovrebbe ricevere la sua prima importante riprogettazione dal 2021 il prossimo anno, con l’implementazione del display OLED e un design più sottile. Inoltre, dovrebbero venire adoperati i chip M6, M6 Pro e M6 Max.

Da tenere presente che a dicembre scorso Omdia ha affermato che i modelli MacBook Pro del prossimo anno avranno una fotocamera a foro nella parte superiore dello schermo, invece di una tacca. Non è tuttavia chiaro quanto questa voce sia accurata e se si tratta quindi di un cambiamento effettivamente previsto nella tabella di marcia di Apple.