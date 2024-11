Il MacBook Pro M4 è stato smontato da iFixit

Il nuovissimo MacBook Pro M4 di Apple è stato smontato dal team di iFixit, restituendo uno sguardo approfondito alle sue componenti interne. Ciò che salta subito all’occhio è che non sono state apportate modifiche “sotto il cofano” particolarmente eclatanti rispetto alla precedente generazione e, soprattutto, il livello di riparabilità è rimasto pressoché invariato, purtroppo.

MacBook Pro M4: livello di riparabilità uguale al predecessore

Il MacBook Pro M4 è praticamente identico al modello precedente con chip M3, sia internamente che esternamente. Tra le poche concrete differenze rilevate vi è il sistema di raffreddamento. Sul nuovo modello, infatti, è presente un dissipatore di calore più grande rispetto a quello del modello precedente, il che consente di ottimizzare la gestione termina.

Per quanto concerne la batteria, poi, sono state mantenute le stesse dimensioni e la stessa configurazione del MacBook Pro M3. Per effettuare la rimozione occorre prima smontare il trackpad perché le linguette si trovano sotto di esso. Per chi non è esperto, ciò rende l’esecuzione dell’operazione decisamente complicata. Un piccolo miglioramento sta tuttavia nell’adozione delle linguette elastiche.

iFixit sostiene altresì che accedere alla scheda logica è estremamente complesso e lungo a causa della quantità di viti e cavi che ostacolano il processo. Questa situazione complica non solo le riparazioni fai-da-te, ma anche quelle professionali.

Va tuttavia sottolineato che per il suo nuovo laptop Apple ha adottato alcune “chicche” già viste su altri suoi computer. Per fare un esempio concreto, le porte sono tutte modulari e sostituibili individualmente e lo stesso discorso vale per il MagSafe.