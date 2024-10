Il microcodice Intel per correggere Raptor Lake arriva su Linux

Il microcodice uscito alcune settimane fa per i processori Raptor Lake, destinato a risolvere i picchi anomali di voltaggio, è da poco arrivato anche su Linux. Si tratta di un aggiornamento sia per la 13° che la 14° generazione, che va definitivamente a risolvere una pericolosa problematica, causa di instabilità e possibili danni permanenti su alcuni modelli della serie K.

Intel aggiorna il microcodice di Raptor Lake anche su Linux

Il nuovo microcodice Raptor Lake per Linux è stato pubblicato ieri sera, con la versione 20241029, includendo anche diverse correzioni, oltre che a sistemare il problema di voltaggio. Quest’ultimo, nello specifico, era causato da richieste errate di tensione, che potevano causare un comportamento imprevedibile del sistema.

Come descritto nel documento dall’azienda stessa:

“Il processore potrebbe richiedere tensioni elevate dal regolatore di tensione, con conseguente aumento finale della tensione di esercizio minima richiesta. …

A causa di questa erratum, un aumento della tensione di esercizio minima potrebbe portare a un comportamento imprevedibile del sistema.”

L’aggiornamento al microcodice per Raptor Lake è stato già ampiamente distribuito tramite aggiornamento BIOS sulle schede madri compatibili. In aggiunta, l’azienda ha deciso di distribuirlo anche tramite aggiornamenti ai pacchetti Linux, per coloro che non tengono regolarmente aggiornato il BIOS della scheda madre. L’aggiornamento consente di impedire possibili danni permanenti al processore, che altrimenti richiederebbero una procedura di RAM direttamente a Intel, poiché, come anticipato nei mesi passati, il danno è irreversibile.

A parte ciò, le altre due correzioni del microcodice riguardano la segnalazione possibilmente errata dell’istruzione PCONFIG, e un ACK xHCI fuori ordine dovuto al Link Credit 1 (LCRD1) da un hub USB 3.2.

L’ultimo microcodice Raptor Lake rilasciato da Intel per Linux è disponibile su GitHub ed è installabile attraverso il processo di avvio o il caricamento tardivo.

Nel frattempo, gli sviluppatori Linux si stanno attivamente lavorando alle ultime release candidate della versione 6.12, che uscirà a fine novembre, e alla prossima 6.13.