Linux 6.13 introduce il supporto alle future CPU Intel Panther Lake

Dopo aver rilasciato una serie di patch che permettono di migliorare le prestazioni nei grandi carichi di lavoro IA nelle attuali e future NPU, Intel si appresta ad abilitare il supporto per le sue future CPU Panther Lake sulla futura versione del kernel Linux 6.13.

Il supporto per le future CPU Intel Panther Lake arriva su Linux 6.13

Gli ingegneri hanno già cominciato a lavorare sul supporto a Intel Panther Lake per Linux 6.13 all’inizio del mese, aggiungendo il supporto per le NPU di quinta generazione al driver per l’accelerazione IVPU della futura architettura. Proprio queste patch sono attualmente in coda per l’inserimento nel kernel.

Nonostante si tratti della prossima generazione, per quanto riguarda le unità di accelerazione neurale, dal punto di vista del codice relativo al driver la modifica ha solo riguardato una piccola aggiunta al supporto open source già esistente che riguarda gli attuali processori, come Meteor Lake, Lunar Lake e Arrow Lake, questi ultimi annunciati da pochissimo.

Le nuove patch relative al supporto per le NPU Panther Lake di Intel sono state da poco aggiunte alle richieste di inserimento per Linux 6.13, nel ramo DRM-next. Quest’ultimo verrà a sua volta inviato al ramo principale, dopo che il periodo per la cosiddetta “finestra di unione” verrà a parto a partire dalla fine di novembre, esattamente dopo il rilascio della versione 6.12 ormai nelle sue fasi finali di sviluppo.

La nuova versione del kernel è attesa per il rilascio nei primi mesi del prossimo anno, vale a dire gennaio, febbraio o marzo, ben prima del lancio di Panther Lake, che invece avverrà ben più tardi, verso la fine dell’anno come di consueto.

Linux 6.13 modernizzerà anche il codice sorgente, liberandosi definitivamente di vecchi driver, obsoleti e non più utilizzati. Oltre a ciò, a essere abilitato è anche il supporto per le prossime GPU Battlemage con architettura Xe3.