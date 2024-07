Il migliore tool per la difesa dei tuoi dispositivi in grande sconto

Di fronte alle nuove minacce informatiche, come il phishing e il ransomware 2.0, un buon antivirus non è più sufficiente. Occorre qualcosa di più, un software cioè in grado di garantire una copertura online a 360 gradi, anche per quanto riguarda i dati personali.

Tra le migliori soluzioni al momento disponibili sul mercato segnaliamo Norton 360 Deluxe, uno dei prodotti più completi della suite Norton 360 di Norton Antivirus. Grazie all’offerta in corso, è possibile risparmiare il 66% sul piano di 12 mesi, pagando soli 2,92 euro al mese (l’equivalente di 34,99 euro all’anno).

Norton 360 Deluxe in sconto del 66%

Il primo elemento di forza di Norton 360 Deluxe è la protezione avanzata e in tempo reale dalle minacce informatiche. La difesa delle informazioni riservate presenti nel proprio dispositivo riguarda non soltanto le minacce già esistenti ma anche quelle nuove.

A questo si aggiunge il servizio Secure VPN. Grazie alla rete virtuale privata di Norton, gli utenti del piano Deluxe possono navigare in completo anonimato e con maggiore sicurezza, senza alcun tipo di tracciamento delle attività.

C’è poi il servizio di backup del PC nel cloud, attraverso cui è possibile salvare file e documenti importanti come misura preventiva contro l’eventuale minaccia dei ransomware, il furto del dispositivo in uso o un guasto dell’unità SSD.

Oltre a tutto ciò, l’account Deluxe include il monitoraggio del Dark Web, il servizio di Protezione minori e un robusto password manager.

Per beneficiare dello sconto del 66% sul piano Deluxe di Norton 360 è sufficiente collegarsi su questa pagina dedicata del sito ufficiale. Poi, qualora, il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 60 giorni dalla data di acquisto.