Il notebook MSI Modern 14 a 200 euro in MENO per il Back to School Amazon

La campagna Back to School di Amazon potrebbe regalarti il tuo prossimo notebook per il ritorno al lavoro o all’università: il MSI Modern 14 è in offerta infatti a soli 399 euro invece di 599, con spedizione Prime e consegna veloce.

MSI Modern 14: la scheda tecnica del notebook

MSI Modern 14 C12M-203IT mette insieme potenza e praticità: grazie al processore Intel Core i3-1215U di 12a generazione è in grado di garantirti prestazioni elevate, con il supporto di una memoria RAM da 8GB e una SSD M.2 PCIe da 512GB.

Il design compatto e leggero lo rende perfetto se sei sempre in movimento, con un peso di soli 1.4 kg che ti permette di portarlo ovunque senza sforzo. Il touchpad ingrandito e la possibilità di aprire il laptop a 180° con la funzione Flip-n-Share lo rendono particolarmente ergonomico e pratico da usare in diverse situazioni.

La conformità agli standard militari MIL-STD-810G lo rende tanto elegante, quanto resistente, capace di sopravvivere a condizioni difficili e urti accidentali. Ulteriore chicca è la tastiera retroilluminata, perfetta per lavorare in condizioni di scarsa luminosità.

Parlando di connettività, infine, avrai a disposizione porte USB-A, USB-C, HDMI e Micro SD, permettendoti di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi. Un laptop insomma ideale per studenti, professionisti e creativi: acquistalo adesso a soli 399 euro invece di 599.