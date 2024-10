Il nuovo driver NPU di Intel è ora anche sullo Snap Store di Ubuntu

Pochi giorni fa, Intel ha rilasciato una nuova serie di patch volte a migliorare le NPU dei suoi processori più recenti, vale a dire Meteor Lake e Lunar Lake. La patch consente di aumentare le prestazioni nei grandi carichi di lavoro IA, con alcune modifiche che includono la deprecazione del motore di copia, le cui funzionalità sono ora integrate nel motore di calcolo, e l’aumento degli indirizzi DMA, che arrivano ora fino a 128GB su Meteor Lake e 256GB per i processori più nuovi.

Di recente, il driver è stato anche pubblicato sullo Snap Store di Ubuntu, una piattaforma proprietaria da cui è possibile installare app ma anche driver, come in questo caso.

Ubuntu: sullo Snap Store anche il nuovo driver NPU di Intel

Lo snap del nuovo driver NPU Intel, pubblicato da poco sullo snap store di Ubuntu, raggruppa diversi componenti come il firmware per il dispositivo, il driver stesso, un compilatore per lo spazio utente e per la modalità utente, insieme a un compilatore per la convalida, come recita la descrizione.

Ciò serve naturalmente a poter sfruttare e utilizzare le capacità offerte dalle unità dedicate all’inferenza dell’intelligenza artificiale, presenti negli attuali processori Core Ultra. Il driver presente nello store è tuttavia attualmente in versione beta, non garantendo il massimo della stabilità.

Oltre a essere pensato per accelerare le nuove CPU Intel dotate di NPU, il driver è naturalmente stato realizzato per essere utilizzato con software specifici, che fanno uso di carichi di lavoro IA. Oltre a essere dotato di strumenti CLI LLM/ML, sono presenti i plugin OpenVINO AI per GIMP e Audacity, che rendono possibili sfruttare le NPU per accelerare specifiche attività.

Installare il driver è molto facile ed è possibile farlo con il terminale, inserendo il comando “sudo snap install –beta intel-npu-driver”. Sono previsti ulteriori miglioramenti nei mesi successivi, insieme a una maggior integrazione con le applicazioni snap.