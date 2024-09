Il nuovo tri-fold Honor più sottile di Huawei Mate XT Ultimate?

Dopo che Huawei ha lanciato quasi una settimana fa il suo primo smartphone tri-fold, la ex controllata Honor, stando ai rumor, starebbe pensando di fare lo stesso con un modello di tipologia analoga, ma che potrebbe essere perfino più sottile del Mate XT Ultimate lanciato dall’azienda cinese.

Honor potrebbe presto lanciare un tri-fold più sottile del Mate XT Ultimate

Le voci riguardo un possibile nuovo smartphone tri-fold Honor girano in realtà da un po’ di tempo. Le informazioni più recenti, tuttavia, hanno fatto trapelare le dimensioni sullo spessore, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 10mm, o per lo meno questo è l’obiettivo a cui punta l’azienda.

Si tratta a ogni modo di un valore inferiore ai 12,8 mm del Mate XT Ultimate di Huawei, quando piegato. Ciò si tradurrebbe, naturalmente, in una miglior maneggevolezza e comodità, nonché una tenuta in mano più piacevole. Nonostante si tratti di pochi millimetri, questi sono in casi in cui questi dettagli fanno la differenza. Ovviamente, tale differenza si traduce in uno spessore persino inferiore quando il dispositivo è aperto.

Tra le caratteristiche non molto apprezzate degli smartphone flessibili c’è proprio lo spessore, solitamente maggiore rispetto ai telefoni tradizionali, che continuano a dominare il mercato. Ciò li rende notevolmente più scomodi da mettere in tasca, rispetto le controparti classiche. Questo fattore, tuttavia, sembra stia già migliorando rispetto agli inizi e, di sicuro, il nuovo tri-fold di Honor rappresenta un ulteriore passo avanti verso dispositivi flessibili persino più sottili nel prossimo futuro.

I rumor sembrano anche confermati dallo stesso CEO dell’azienda, Zhao Ming, il quale ha specificato che l’azienda ha già depositato brevetti relativi a dispositivi tri-fold, oltre a una varietà di altre tecnologie e idee.

L’azienda ha già dato prova di se con Magic V3, uno smartphone flessibile spesso soltanto 9,3mm da piegato. È quindi solo questione di tempo, prima di vedere smartphone flessibili più sottili. Per quanto riguarda l’uscita del nuovo tri-fold, Honor stessa ha risposto che potrebbe arrivare “prima o poi”, senza specificare ancora una data.