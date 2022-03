Il portafoglio hardware per conservare in sicurezza le tue criptovalute

Con l’avvento sempre più crescente delle criptovalute, come Bitcoin, Ethereum e altre monete digitali, diventa indispensabile dotarsi anche di un apposito portafoglio hardware. Ledger Nano S è la proposta di cui ti parliamo oggi che puoi acquistare su Amazon all’ottimo prezzo di soli 59€.

Il dispositivo è dotato di un chip sicuro e certificato (CC EAL5+) che è stato pensato per resistere agli attacchi più sofisticati e proteggere le tue criptovalute. Venduto e spedito da Amazon, sarà a casa tua nel giro di 24 ore con un abbonamento Prime.

Ledger Nano S, come funziona il portafoglio hardware per criptovalute e perché acquistarlo

Ledger Nano S è il wallet hardware ideale per la gestione completa e sicura delle proprie monete digitali. Grazie a questo device, puoi acquistare, vendere e gestire le tue criptovalute grazie all’applicazione proprietaria, Ledger Live.

In un solo posto, e in modo immediato e sicuro, puoi gestire fino a 3 criptovalute a tua scelta. Ledger Nano S supporta Bitcoin, Ethereum, oltre agli NFT XRP, BNB, Stellar e molti altri ancora.

Perché acquistare un portafoglio hardware per criptovalute? Chi possiede un wallet digitale ha in mano una chiave che può dare accesso ai propri beni. Per questo è fondamentale dotarsi di un accessorio che, come questo, permette di gestire i propri asset in modo sicuro.

Come funziona un portafoglio hardware? In modo estremamente semplice: questi dispositivi trasferiscono offline l’accesso alle chiavi private e alle relative criptovalute. In questo modo non possono essere raggiungibili dagli hacker anche quando il device è collegato ad un PC.

Ledger Nano S promette di fare tutto questo in modo estremamente sicuro: solo il legittimo proprietario, cioè tu, può accedere alle valute. Neanche il produttore stesso ne avrà ovviamente accesso. Il dispositivo combina l’attestazione indipendente di terze parti (ANSSI) con un sistema operativo proprietario (BOLOS) per darti la massima sicurezza.

Questo portafoglio hardware, che arriva anche con un’app dedicata per la gestione a 360 gradi delle proprie criptovalute, può dunque essere tuo a soli 59€. Un piccolo prezzo per una grande sicurezza e un dispositivo discreto ed indubbiamente utile.

