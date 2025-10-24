 Il POS Easy Mini di Axerve è in sconto: costa 50€ invece di 80€, solo per poco
Hai un'attività e stai cercando un POS a canone zero e con commissioni bassissime? Easy Mini di Axerve è in forte sconto: da 80€ a 50€.
Business
Sei titolare di un’attività e hai bisogno di un POS portatile e senza canone mensile? La promozione di Axerve sul suo POS Easy Mini potrebbe essere ciò che fa al caso tuo.

In cosa consiste? Sostanzialmente questo terminale di pagamento è in promo al prezzo di 50€ invece di 80€, grazie allo sconto del 37,5%. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offre Easy Mini di Axerve.

Cosa include POS Easy Mini di Axerve

Il POS Easy Mini di Axerve, fintech di Fabrik (società del Gruppo Sella), offre canone zero e 1% di commissioni, ha dimensioni contenute e un peso di 151 grammi. Risulta dunque perfetto per chi lavora in mobilità, anche per via della SIM con traffico dati incluso e della connettività WiFi.

Da menzionare tra le sue caratteristiche principali anche la possibilità di inviare lo scontrino digitale direttamente all’indirizzo di posta elettronica fornito dal cliente al momento del pagamento. Così hai anche un prodotto sostenibile e moderno, ancora più conveniente perché non ci sono i costi relativi alla manutenzione e alla carta.

Per quanto riguarda il pagamento, Easy Mini di Axerve accetta i pagamenti con le carte Visa, Visa Electron, Mastercard e Maestro, oltre che Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e HYPE. Su tutti questi metodi è prevista la commissione dell’1%, tranne che sulle transazioni con Discover (commissione fissa del 2%).

Una volta effettuato l’acquisto online sul sito di Axerve, il POS viene spedito in circa due settimane. La promo in questione scade il 14 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 ott 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
24 ott 2025
