Il prezzo di ADA sale e Nugget Rush punta a entrare tra le migliori criptovalute

Questa è l’era delle criptovalute in cui si verificano quotidianamente molti alti e bassi. Per questo motivo, è importante che gli investitori tengano d’occhio i migliori altcoin in cui investire nel 2024 per ottenere buoni rendimenti. La criptovaluta più performante di questo mese è Cardano (ADA) che ha registrato un enorme aumento di prezzo. Attualmente viene scambiata a un prezzo di 0,7321 $, che rappresenta un enorme aumento del 49% solo nell’ultimo mese. Molti analisti ritengono che Cardano stia seguendo un modello simile al suo precedente ciclo rialzista. Ciò significa che l’attuale impennata del prezzo potrebbe far parte di una più ampia tendenza al rialzo di quest’anno.

Nel frattempo, le persone hanno iniziato a notare criptovalute promettenti come Nugget Rush per le sue caratteristiche uniche e per la sua capacità di offrire rendimenti massicci. Si tratta di un altcoin sul mercato che si concentra sul gioco play-to-earn e sullo staking di NFT. Si sta prefigurando di entrare tra le migliori 5 criptovalute di quest’anno grazie alle sue utilità reali.

Approfondiamo come queste due criptovalute hanno catturato l’attenzione degli investitori più desiderosi.

Cardano (ADA) sta facendo un grande ritorno con un aumento di prezzo del 49% di recente

Si tratta di una criptovaluta che detiene l’ottavo posto per capitalizzazione sul mercato delle criptovalute tra tutte le criptovalute quotate a livello mondiale. Il suo valore di mercato è cresciuto del 10% nell’ultimo mese e da allora sembra inarrestabile. L’interesse degli investitori per Cardano è aumentato nelle ultime settimane. Questo aumento di interesse può essere attribuito a diversi fattori positivi. Tra questi, la crescita della rete Cardano e il sentimento positivo del mercato delle criptovalute.

Nonostante ciò, è importante notare che si prevede un ulteriore aumento dei prezzi di ADA. Se l’attuale tendenza rialzista non dovesse ancora fermarsi, il prezzo di ADA potrebbe salire fino a circa 0,90 $. Se ADA riuscirà a superare questa resistenza e a mantenere il suo slancio, il prezzo potrebbe continuare a salire fino a 1,25 $. Nel complesso, la recente impennata del prezzo di ADA è indicativa del crescente interesse degli investitori per Cardano.

Cardano consente alle persone di inviare e ricevere denaro digitale in modo sicuro senza dover ricorrere alle banche tradizionali. Permette la creazione di smart contract, ovvero contratti che si eseguono da soli e i cui termini sono scritti direttamente nel codice. Questi contratti vengono eseguiti automaticamente quando si verificano determinate condizioni. Cardano opera su una rete decentralizzata, ovvero non controllata da alcuna autorità. Questo aiuta a garantire trasparenza, equità e resilienza contro potenziali attacchi. La community di Cardano svolge un ruolo importante nella governance della piattaforma. Gli utenti possono partecipare alle votazioni e ai processi decisionali utilizzando i token di governance per dare forma allo sviluppo futuro.

Nugget Rush sta andando nella direzione giusta per entrare tra le migliori criptovalute nel 2024

Sebbene sia un nuovo altcoin sul mercato, NUGX ha già conquistato le prime pagine dei giornali con un’enorme prevendita di successo che ha raccolto più di 2,7 milioni di dollari al momento. Il prezzo della criptovaluta DeFi di 0,019 $ rende facile per ogni investitore entrare a far parte di questa community in crescita. Il gioco è unico: ti viene dato un pezzo di terra e devi trovare i minerali nascosti al suo interno. Puoi divertirti da solo o unirti ad altre squadre per raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi nel gioco.

La cosa migliore è che è previsto un periodo di maturazione in modo che nessun investitore possa vendere tutti i suoi token in una volta sola. Questo per assicurarsi che non si verifichi un improvviso calo dei prezzi sul mercato. Questo aiuterà i piccoli investitori che stanno cercando la migliore criptovaluta da acquistare a lungo termine. Se vuoi investire a lungo termine, puoi anche utilizzare la funzione di staking di NFT per guadagnare un ulteriore 20% di rendimento all’anno. Questa funzione è disponibile sul marketplace NFT, dove puoi anche acquistare, vendere o scambiare le tue collezioni di NFT.

Inoltre, aiuta i minatori poveri delle nazioni sottosviluppate, il che dà un senso a questa nobile causa. Infine, non ti verrà addebitato alcun costo aggiuntivo come tasse per l’acquisto o la vendita dei token NUGX. Questo ha senso perché puoi risparmiare le pesanti commissioni applicate da altre criptovalute sul mercato.

Conclusione

Considerato il mercato delle criptovalute che si preannuncia rialzista questo mese, è un buon momento per investire nelle migliori criptovalute come ADA e NUGX. Questo ti aiuterà a ottenere enormi profitti in futuro. Inoltre, potrai divertirti molto nel gioco di Nugget Rush, dove i membri della community si sfideranno per vincere emozionanti premi reali.

