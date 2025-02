Il Samsung Galaxy S25 Plus si ripara più facilmente

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Plus è stato da poco lanciato insieme al resto della gamma e ora, a quanto pare, è arrivato il fatidico momento del teardown, grazie al canale YouTube PBKReviews, che ha condiviso il video dello smontaggio, visibile nella sua interezza subito dopo il salto.

Samsung Galaxy S25 Plus: il teardown di PBKReviews

Le similitudini con la generazione precedente sono molteplici, ma la principale novità è la riparabilità. C’è infatti una nuova linguetta che rende più semplice la rimozione della batteria. Questo componente, che è anche quello maggiormente soggetto a usare, è solitamente incollato al telaio dello smartphone, il che rende piuttosto difficile rimuoverlo quando risulta necessario procedere con la sostituzione.

Andando più in dettaglio, sul Samsung Galaxy S25 Plus c’è una linguetta per ognuno dei quattro lati esposti e la rimozione avviene in modo piuttosto preciso.

Per il resto, il punto d’ingresso è la cover posteriore, che deve essere scaldata per ammorbidire l’adesivo, dopodiché si trovano un mix di viti e connettori a incastro.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy S25 Plus è dotato di display da 6,7 pollici QHD+ con pannello Dynamic AMOLED 2X e refresh rate Super Smooth da 120 Hz, di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, di 12 GB di RAM, di 256 o 512 GB di memoria interna, di una fotocamera posteriore da 12+50+10 megapixel e anteriore da 12 megapixel, di connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e di una batteria da 4.900 mAh con ricarica da 45 W. Le sue dimensioni sono pari a 75,8×158,4×7,3 millimetri, ha un peso 190 grammi e dispone di certificazione IP68.