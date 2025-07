Il Samsung Galaxy Z Fold7 batte ogni record di vendita

Il Samsung Galaxy Z Fold7 sta riscuotendo un successo straordinario, andando a registrare una domanda senza precedenti in molti mercati di punta. Si tratta di un dato di gran rilievo, visto che per la prima volta e nonostante il prezzo più alto il modello a libro sta vendendo più del modello a conchiglia, il Galaxy Z Flip7.

Samsung Galaxy Z Fold7: tutto esaurito in India

Andando più nel dettaglio, la domanda del nuovo Samsung Galaxy Z Fold7 risulta essere talmente elevata che il colosso sudcoreano ha esaurito le scorte in India, uno dei suoi mercati più importanti. Probabilmente, però, Samsung avrebbe in qualche modo potuto preventivare la cosa, visto che sul territorio indiano detiene una quota di mercato dominante.

La notizia arriva direttamente da Samsung India, che ha aggiunto di aver intensificato l’attività di produzione presso il suo stabilimento di Noida. Precedentemente aveva rivelato di aver ricevuto un record di 210.000 preordini per il Samsung Galaxy Z Fold7 e per il Galaxy Z Flip7 in sole 48 ore sul territorio.

Tutto ciò è senza dubbio alcuno di buon auspicio per il futuro dei pieghevoli in India, poiché molti clienti che potrebbero aver acquistato il loro primo foldable ora probabilmente si atterranno al form factor in futuro, consentendo così a Samsung di aumentare i guadagni che ha ottenuto con quest’ultima serie.

Ricordiamo che i nuovi fodlable di Samsung sono stati annunciati all’inizio del mese corrente, durante l’evento ad essi dedicato. Il Samsung Gaalxy Z Fold7 ha attirato particolarmente l’attenzione per l’adozione della nuova cerniera e per l’adozione delle fotocamere Ultra.