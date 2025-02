Il Samsung Galaxy Z Fold7 si mostra nei primi rendering

Quest’anno sarà presentato il nuovo pieghevole di punta della sudcoreana, il Samsung Galaxy Z Fold7. Al momento mancano ancora informazioni ufficiali da parte di Samsung, ma sino ad ora sono state diffuse varie indiscrezioni ad esso relative che hanno permesso di farsi un’idea in anticipo di come sarà il dispositivo. Proprio a tal proposito, recentemente sono stati diffusi i rendering CAD grazie a cui è possibile dare un’occhiata al design del foldable.

Samsung Galaxy Z Fold7: i rendering del dispositivo

Come visibile osservando il video di seguito, in cui vengono mostrati i rendering, il dispositivo sembra incredibilmente simile al suo predecessore, il Galaxy Z Fold6 attualmente in carica.

La caratteristica più rilevante del Samsung Galaxy Z Fold7 sarà lo spessore notevolmente ridotto: solo 4,5 mm quando aperto e 9,5 mm da chiuso (inclusa la sporgenza della fotocamera, circa 9 mm senza considerarla). Sulla base di ciò, il dispositivo è circa 1,1 mm più sottile rispetto al Galaxy Z Fold 6 e 0,4 mm più sottile del Galaxy Z Fold 6 SE. Nonostante il suo design sottile, non è però abbastanza per battere il pieghevole in stile libro più ësile” al mondo, l’OPPO Find N5 lanciato di recente, che misura solo 4,2 mm.

Il Samsung Galaxy Z Fold 7 vanterà altresì un display di dimensioni più ampie, di circa 8,2 pollici, affiancato da uno schermo esterno di 6,5 pollici.

Le dimensioni complessive del dispositivo saranno invece di circa 158,4 x 143,1 x 4,5 mm, il che suggerisce che il display esterno sarà ancora più largo rispetto al modello precedente.

Sotto il cofano, invece, dovrebbe esserci il processore Snapdragon 8 Elite, ma si dice che la batteria rimanga a 4.400 mAh.

Le fotocamere, poi, dovrebbero ottenere un aggiornamento con un sensore primario da 200 MP, un ultrawide da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP sul retro.