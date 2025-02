Samsung Galaxy Z Fold 7: piega quasi invisibile

Il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 7 potrebbe finalmente fare la differenza, andando a caratterizzarsi per la presenza di una piega quasi completamente invisibile durante il normale utilizzo. Una nuova fuga di notizie suggerisce infatti che il dispositivo avrà una piega ancora migliore di quella dell’attuale Galaxy Z Fold 6 Special Edition.

Samsung Galaxy Z Fold 7: piega quasi totalmente invisibile

Le pieghe visibili che rovinano la fruizione del display sono uno dei motivi principali per cui alcuni consumatori evitano gli smartphone pieghevoli. Anche il Galaxy Z Fold 6 Special Edition dispone di una piega che non sarà ignorata dagli utenti che vogliono un’esperienza di visualizzazione perfetta. Tuttavia, le persone che usano pieghevoli apprezzano la maggiore superficie e riferiscono che ci si abitua alla piega abbastanza rapidamente.

Se il Galaxy Z Fold 7 disporrà effettivamente di una piega meno visibile, potrebbe a questo punto conquistare un maggior numero di potenziali clienti.

Per il resto, le indiscrezioni trapelate finora parlano di un aggiornamento hardware iterativo, senza eccessive novità. Gli ultimi rumor descrivono sostanzialmente una versione globale di Galaxy Z Fold SE. Per assistere a cambiamenti più sostanziali al design e non solo sarà invece necessario attendere il 2026 e, dunque, il Samsung Galaxy Z Fold 8.

Sfortunatamente, mentre le fughe di notizie in merito al Galaxy Z Fold 7 sembrano far sperare abbastanza bene, non ci sono molte notizie che circolano in merito al Samsung Galaxy Z Flip 7. Al momento, dunque, non è dato sapere se quest’ultimo presenterà gli stessi miglioramenti della piega della sua controparte più grande o meno.