Alla fine, non c'è bisogno di reinventare lo smartphone

Quante volte abbiamo sentito parlare di innovazione in ambito smartphone? E quante volte noi ne abbiamo scritto, perché la responsabilità è anche nostra. E ancora, quante di queste volte si è rivelata un’innovazione vera, non dettata solamente dall’esigenza di promuovere un prodotto? Poche, a dire il vero. Se c’è una cosa che il mercato sta urlando ai produttori mobile è che i telefoni vanno bene così come sono, non c’è bisogno di stravolgerli.

Lo smartphone va bene così com’è

Ci aveva visto lungo Steve Jobs con l’iPhone originale. Da lì è iniziato un processo lungo ormai quasi vent’anni fatto di sviluppo, ottimizzazione, miniaturizzazione dei componenti e upgrade, ma non si è mai più vista un’altra rivoluzione (altro termine incredibilmente abusato). E se il form factor perfetto fosse quello che abbiamo già in mano? Nessuno pensa a cambiare forma alla ruota, semplicemente funziona. Abbiamo davvero bisogno di farlo con gli smartphone?

La risposta è no. Lo dimostrano anzitutto i dati di vendita. I pieghevoli che avrebbero dovuto metterci in tasca un tablet non hanno sfondato, nemmeno una volta risolti i problemi di affidabilità dei primi modelli. Lo stesso vale per quelli ultrasottili: iPhone Air non è stato quel top seller che Apple sperava e Galaxy S25, idem, tanto da spingere Samsung a prendere in considerazione di non lanciare il successore, così come un altro Z TriFold. Lo ha dichiarato Won-Joon Choi, COO della divisione Mobile Experience, al termine dell’evento Unpacked che ha visto debuttare la nuova gamma S26. Un paio di millimetri in meno non sono sufficienti per spingere all’acquisto.