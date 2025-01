Samsung: Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, info su memoria e chip

Si torna a parlare dei futuri pieghevoli di casa Samsung, il Galaxy Z Flip7 e il Galaxy Z Fold 7. Dopo le indiscrezioni, risalenti a qualche giorno fa, relative ai prezzi, questa volta è il turno dei dettagli relativi a memoria e chip.

Samsung: dettagli su memoria e chip dei Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7

Andando più nello specifico, in base a quanto riferito da un leaker piuttosto attendibile, il Galaxy Z Fold7 verrà fornito con il chip Snapdragon 8 Elite in tutti i mercati. Vengon altresì forniti i dettagli riguardo i tagli di memoria, che dovrebbero essere 256 GB, 512 GB e 1 TB. La RAM, invece, sarà fissa a 12 GB. In soldoni, rispetto al Galaxy Z Fold6 attualmente in commercio non cambierà nulla.

Per quanto concerne, invece, il Galaxy Z Flip7, la RAM, anche in tal caso, dovrebbe essere a 12 GB, mentre l’archiviazione interna sarà di 256 o 512 GB. La differenza con il modello attualmente in commercio sta quindi nel fatto che il taglio entry level da 128 GB proposto in alcuni mercati non sarà più commercializzato. In merito al processore, si dice che un Exynos 2500 possa alimentare il dispositivo e anche questa potrebbe costituire una differenza rispetto al predecessore che è arrivato con il chip Qualcomm.

I due device dovrebbero essere annunciati in estate. Il Galaxy Z Fold7 avrà il difficile compito di affrontare il pieghevole più sottile del mondo, ovvero l’Oppo Find N5, e potenzialmente il Pixel 10 Pro Fold per il titolo di miglior telefono pieghevole. Nel frattempo, il Galaxy Z Flip7 dovrà affrontare il Motorola Razr di nuova generazione. Il contendente di Apple, il tanto atteso iPhone pieghevole, probabilmente non si farà vedere quest’anno, per cui non è previsto nessuno scontro con il colosso di Cupertino.