Il telemarketing non ti lascia in pace? Con Incogni risolvi il problema

Sei costantemente bersagliato da chiamate spam e telemarketing? Con Incogni puoi risolvere il problema alla radice e dire addio a telefonate, email e messaggi indesiderate. Non solo, questo tool ti protegge anche da truffe e pericolosi furti di dati e d’identità.

Ma come funziona? È uno strumento che, una volta installato, scansiona il web alla ricerca delle tue informazioni sensibili (come numero di telefono, indirizzo email o di casa) e le rimuove dai database di data broker e aziende senza scrupoli. Questo riduce sensibilmente il disturbo provocato da telemarketing, chiamate spam ed email di phishing.

E c’è un’ulteriore buona notizia: proprio in questi giorni il piano annuale di Incogni è in sconto del 50%. Scopri subito l’offerta direttamente sulla pagina della promozione, ma affrettati prima che scada!

Telemarketing e spam addio grazie a Incogni, ora in sconto del 50%

Scegli Incogni per tutelare la tua privacy e la tua identità online. Sul web i tuoi dati personali sono un’informazione preziosa per molte aziende poco “trasparenti”. Una volta che data broker e malintenzionati hanno raccolto informazioni sul tuo conto, queste poi possono essere utilizzate per inviarti continue richieste, telemarketing, spam e – soprattutto – farti cadere in potenziali truffe.

A questo servono strumenti come Incogni, che scansionano il web alla ricerca dei tuoi dati personali. Appena trovano qualcosa di “sospetto” che ti riguarda inviano una segnalazione e procedono con l’eliminazione. Tutto in maniera completamente automatica: non dovrai fare nessuna operazione complessa. Riceverai semplicemente un report del lavoro svolto dal tool.

In più, anche dopo la rimozione dei tuoi dati personali dai database di data broker, Incogni continuerà a monitorare questi archivi, assicurandosi che non si riapproprino nuovamente delle tue informazioni personali.

Assicurati la totale protezione informatica e dì addio a telermaketing e spam con Incogni. Approfitta subito della promozione in corso e ottieni questo utilissimo tool in sconto al 50%. Se non sei soddisfatto, puoi sempre sfruttare la garanzia di 30 giorni dall’acquisto!